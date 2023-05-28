بزيادة يورو واحد عن ليفاندوفسكي.. برشلونة يسعى إلى عودة ميسي بهذا الاتفاق
لا يزال نادي برشلونة الإسباني يعمل على عودة قائده السابق ليونيل ميسي، ليدافع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.
وينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان في الـ30 من شهر يونيو المقبل، وسط تكهنات بشأن عودته كرة أخرى إلى برشلونة، أو التوجه نحو منطقة الخليج، وبالتحديد نادي الهلال السعودي.
ويواجه برشلونة عدة عقبات لعودة ميسي أبرزها ضرورة تنفيذ شروط رابطة الدوري الإسباني، للموافقة على توقيع اللاعب للبارسا، ومنها تخفيض الرواتب بقيمة 200 مليون يورو، فضلًا عن بيع بعض اللاعبين.
كما أن ميسي عليه تخفيض راتبه بشكل كبير للعودة إلى برشلونة، كي يتراوح أجره السنوي بين 10 و13 مليون يورو فقط، وهي القدرة الأخيرة التي سيتحملها برشلونة وفقًا للخطة الاقتصادية.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تقريرًا إن برشلونة مازال في انتظار الموافقة النهائية على خطته الاقتصادية من رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، كي يتمكن الفريق الكتالوني من إتمام التعاقد مع ميسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يخطط لمنح ميسي راتبًا يزيد بقدار "يورو واحد" عما يحصل عليه روبرت ليفاندوفسكي، كي النجم الأرجنتيني على رأس قائمة الأعلى راتب في النادي.
وكشف أن مفاوضات برشلونة وميسي بدأت، في شهر فبراير الماضي، بقيادة خوان لابورتا رئيس النادي، واتفق الطرفان على أن قيمة العقد، والذي سيكون لمدة سنتين.
كما أكدت أنه تم الاتفاق على حقوق التسويق بين النادي والنجم الأرجنتيني، وسيبقى فقط الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني على الخطة الاقتصادية.
وكان ميسي قد مثل ألوان برشلونة، في الفترة بين 2005 و2021، ولعب خلال تلك الفترة 778 مباراة في كافة المسابقات بقميص البلوغرانا، سجل فيها 672 هدفًا، وصنع 303 أهداف لزملائه.