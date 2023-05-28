بزيادة يورو واحد عن ليفاندوفسكي.. برشلونة يسعى إلى عودة ميسي بهذا الاتفاق

وينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان في الـ30 من شهر يونيو المقبل، وسط تكهنات بشأن عودته كرة أخرى إلى برشلونة، أو التوجه نحو منطقة الخليج، وبالتحديد نادي الهلال السعودي.

ويواجه برشلونة عدة عقبات لعودة ميسي أبرزها ضرورة تنفيذ شروط رابطة الدوري الإسباني، للموافقة على توقيع اللاعب للبارسا، ومنها تخفيض الرواتب بقيمة 200 مليون يورو، فضلًا عن بيع بعض اللاعبين.

كما أن ميسي عليه تخفيض راتبه بشكل كبير للعودة إلى برشلونة، كي يتراوح أجره السنوي بين 10 و13 مليون يورو فقط، وهي القدرة الأخيرة التي سيتحملها برشلونة وفقًا للخطة الاقتصادية.