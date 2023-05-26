رئيس تحرير صحيفة ماركا: ميسي قادم لنادي الهلال ومعه أنخيل دي ماريا (فيديو)
كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في المنتخب أنخيل دي ماريا قادمان للهلال السعودي بنسبة كبيرة.
وقال فيلكس دياز، عبر برنامج "ملعب SBC" مع خالد الشنيف، إن ميسي قادم للهلال بنسبة كبيرة جدا ومعه أنخيل دي ماريا، واحتمال سيرجيو بوسكيتس.
وأضاف فيلكس دياز أن ميسي استبعد العودة إلى برشلونة، وأن الصراع بين ميسي وكريستيانو رونالدو سيكون في السعودية.
وتابع: "والد ميسي ومحيطه صرحوا أن عودته لبرشلونة معقدة، ولا يوجد أي طريق للعودة، وباريس سيعلن خلال أيام رحيل ميسي، ثم سينضم للهلال".
وأكد: "ميسي لن يذهب لبرشلونة، وانضمامه للهلال مسألة أيام، سيأتي مع صديقه أنخيل دي ماريا، وهناك لاعبون آخرون، هناك كلام عن أندريس إنييستا وجوردي ألبا".
وأتم دياز: رونالدو يريد تعزيز النصر ببعض اللاعبين، ألبا قد لا ينضم للهلال، لكن سيرجيو بوسكيتس أكيد للهلال، يمكن أن يتم تقسيم اللاعبين على عدة فرق".
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويبدو أنه لن يجدده مع الفريق، ويرتبط بالانضمام للهلال أو إنتر ميامي الأمريكي أو العودة لبرشلونة.
كما ينتهي عقد أنخيل دي ماريا مع يوفنتوس في 30 يونيو، وهو الأمر الذي ينطبق على سيرجيو بوسكيتس الذي أعلن برشلونة رسميا رحيله.
وبخصوص كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قال دياز: "بنزيما لم يجدد عقده مع ريال مدريد، الـ10 أيام القادمة سنعرف أن بنزيما سيجدد أم لا، لكن اتحاد جدة الأقرب لضم اللاعب".
وعن سيرجيو راموس قال: "راموس لديه عرض من باريس سان جيرمان للبقاء مع الفريق لعام آخر، لكن العرض لم يقنع راموس، لكن ليس لديه أي عرض رسمي سعودي".
وأضاف: ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد لديه عرض من السعودية، واللاعب ينتظر قرار إدارة ناديه بالبقاء أو المغادرة.
وأتم: "لويس إنريكي ومانويل بيليغريني لن يأتيا للدوري السعودي".
وتنافس رونالدو وميسي لـ9 سنوات في الدوري الإسباني، قبل أن يرحل رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018، في حين غادر ميسي البلوغرانا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.
وسبق أن نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية "تمَّت".
في حين سبق أن رد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على ما تردد عن اتفاق الزعيم مع ميسي وقال للصحفيين: "لا تسألوني عن ميسي".
وأمام إصرار الصحفيين الذين أرادوا الحصول على إجابة بشأن الاتفاق مع ميسي قال بن نافل: "لا تسألوني عن ميسي"، وأضاف: "إذا فيه شيء رسمي تجدونه في المركز الإعلامي للهلال".