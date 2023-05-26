رئيس تحرير صحيفة ماركا: ميسي قادم لنادي الهلال ومعه أنخيل دي ماريا (فيديو)

وتابع: "والد ميسي ومحيطه صرحوا أن عودته لبرشلونة معقدة، ولا يوجد أي طريق للعودة، وباريس سيعلن خلال أيام رحيل ميسي، ثم سينضم للهلال".

وأكد: "ميسي لن يذهب لبرشلونة، وانضمامه للهلال مسألة أيام، سيأتي مع صديقه أنخيل دي ماريا، وهناك لاعبون آخرون، هناك كلام عن أندريس إنييستا وجوردي ألبا".

وأتم دياز: رونالدو يريد تعزيز النصر ببعض اللاعبين، ألبا قد لا ينضم للهلال، لكن سيرجيو بوسكيتس أكيد للهلال، يمكن أن يتم تقسيم اللاعبين على عدة فرق".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويبدو أنه لن يجدده مع الفريق، ويرتبط بالانضمام للهلال أو إنتر ميامي الأمريكي أو العودة لبرشلونة.