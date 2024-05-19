الرد حاسم.. مشجع يحرج شقيق مبابي بسؤال حول ريال مدريد (فيديو)

رد إيثان مبابي، شقيق كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على سؤال بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وأعلن كيليان مبابي مغادرة باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي.

وحسب تقارير متطابقة، فإن وجهة مبابي المقبلة ستكون ريال مدريد.

ومع انتهاء علاقة مبابي الكبير بريال مدريد، تم تسليط الضوء على مستقبل شقيقه الأصغر إيثان ذي الـ17 عاما.

وحسب صحيفة ليكيب، فإن باريس سان جيرمان لن يجدد عقد إيثان مبابي بعد تأكد رحيل شقيقه الأكبر.

وتردد أن ريال مدريد تلقى طلبا من فايزة العماري، والدة الثنائي، بانتقال إيثان أيضا إلى ريال مدريد رفقة شقيقه كيليان.

وقال المشجع لإيثان: هل ستنتقل إلى ريال مدريد، ليرد اللاعب: "لا".

ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي بعد بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمعه ببروسيا دورتموند مطلع الشهر القادم.

ويرغب ريال مدريد ومبابي في إنهاء جميع الأمور المتعلقة بالصفقة وتقديمه في سانتياغو برنابيو قبل كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم.

وشارك إيثان مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان في عدد قليل من المباريات.