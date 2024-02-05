فابرزيو رومانو يكشف مستجدات انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشف الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو عن تطور جديد بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وقد سبق أن أكد اللاعب أنه لن يجدد عقده.
وكتب فابرزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "يواصل ريال مدريد التقدم بثقة في صفقة كيليان مبابي، لكن لم يتم التوقيع على أي شيء بعد، من المتوقع صدور قرار رسمي من جانب اللاعب قريبًا".
وأضاف رومانو: "ناصر الخليفي وباريس سان جيرمان لم يتلقيا أي اتصالات رسمية حتى الآن، إنها خطوة حاسمة، وجزء من الاتفاق مع كيليان".
وتابع الصحفي الإيطالي: "إذا قرر التوقيع لريال مدريد، فيجب أن يكون الراتب أقل بكثير من عام 2022، باريس سان جيرمان أعد بالفعل خطته الاحتياطية في حال قرر مبابي الرحيل".
رد بيريز
وأمس الأحد، رد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على أنباء اقتراب تعاقد النادي مع مبابي.
وسأل أحد الصحفيين بيريز وقال: "سيدي الرئيس: هل هذا عام مبابي؟".
ورد فلورنتينو بيريز: "Qué original"، وهو مصطلح ساخر يقال في اللغة الإسبانية عادة عندما يفعل شخص ما شيئا متوقعا أو مملا أو غير مبتكر.
وكان رامون ألفاريز، الصحفي الإسباني في جريدة "ماركا"، قد كشف عن وصول معلومة لديه تؤكد بالفعل اقتراب مبابي من الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية وشبكة "ESPN" أن مبابي سينضم لريال مدريد الصيف المقبل.
وكتب رامون ألفاريز، عبر حسابه في منصة "X": "أكدت لي مصادر من غرفة خلع الملابس أن فلورنتينو بيريز، بعد المباراة ضد خيتافي، أخبر الجهاز الفني أن توقيع مبابي قريب، كما أخبروني أن بعض اللاعبين في الفريق سمعوا بهذا الاعتراف من الرئيس للطاقم الفني".
وفي 2022، كان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.