فابرزيو رومانو يكشف مستجدات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأضاف رومانو: "ناصر الخليفي وباريس سان جيرمان لم يتلقيا أي اتصالات رسمية حتى الآن، إنها خطوة حاسمة، وجزء من الاتفاق مع كيليان".

وتابع الصحفي الإيطالي: "إذا قرر التوقيع لريال مدريد، فيجب أن يكون الراتب أقل بكثير من عام 2022، باريس سان جيرمان أعد بالفعل خطته الاحتياطية في حال قرر مبابي الرحيل".

رد بيريز

وأمس الأحد، رد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على أنباء اقتراب تعاقد النادي مع مبابي.

وسأل أحد الصحفيين بيريز وقال: "سيدي الرئيس: هل هذا عام مبابي؟".

ورد فلورنتينو بيريز: "Qué original"، وهو مصطلح ساخر يقال في اللغة الإسبانية عادة عندما يفعل شخص ما شيئا متوقعا أو مملا أو غير مبتكر.

وكان رامون ألفاريز، الصحفي الإسباني في جريدة "ماركا"، قد كشف عن وصول معلومة لديه تؤكد بالفعل اقتراب مبابي من الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل.