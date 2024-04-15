لاعبون فقدوا ثقة كارلو أنشيلوتي

ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على بعض اللاعبين في صفوف ريال مدريد، ووصفتهم بأنهم فقدوا ثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، ولذلك ابتعدوا عن المشاركة بشكل أساس في المباريات الأخيرة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن "ريال مدريد احتفل بفوزه على مايوركا بثلاث نقاط حاسمة في معركة الليغا، ما يمنحه فارق ثماني نقاط جيدة قبل الكلاسيكو ضد برشلونة، لكن هذا الانتصار له جانب سلبي لبعض اللاعبين الذين فقدوا ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي".

فران غارسيا

وأضاف التقرير: "من هؤلاء اللاعبين فران غارسيا، وصل إلى ريال مدريد كبديل، وقدم أداءً جيدًا في مبارياته الأولى، ومع ذلك، لعب فقط 25 دقيقة في آخر ثماني مباريات ولم يشارك حتى ضد مايوركا، حيث فضل أنشيلوتي المخاطرة بميندي والذي سيكون دوره أساسيًا في مباراة الإياب في دوربي أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي".