لاعبون فقدوا ثقة كارلو أنشيلوتي
ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على بعض اللاعبين في صفوف ريال مدريد، ووصفتهم بأنهم فقدوا ثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، ولذلك ابتعدوا عن المشاركة بشكل أساس في المباريات الأخيرة.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن "ريال مدريد احتفل بفوزه على مايوركا بثلاث نقاط حاسمة في معركة الليغا، ما يمنحه فارق ثماني نقاط جيدة قبل الكلاسيكو ضد برشلونة، لكن هذا الانتصار له جانب سلبي لبعض اللاعبين الذين فقدوا ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي".
فران غارسيا
وأضاف التقرير: "من هؤلاء اللاعبين فران غارسيا، وصل إلى ريال مدريد كبديل، وقدم أداءً جيدًا في مبارياته الأولى، ومع ذلك، لعب فقط 25 دقيقة في آخر ثماني مباريات ولم يشارك حتى ضد مايوركا، حيث فضل أنشيلوتي المخاطرة بميندي والذي سيكون دوره أساسيًا في مباراة الإياب في دوربي أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي".
داني سيبايوس
وتابع: "اللاعب الثاني هو داني سيبايوس، والذي يشعر بالإحباط من قلة الدقائق ويفكر في خيارات أخرى، لم يلعب في آخر خمس من أصل ست مباريات ولم يجرِ حتى عمليات الإحماء أمام مايوركا، ورغم أنه جدد عقده منذ 10 أشهر فقط ولكن حاليًا مستقبله أبعد من أن يكون في ريال مدريد".
أردا غولر
وأردف: "ثالث اللاعبين هو التركي أردا غولر الذي لعب 98 دقيقة فقط، هدفه ضد سيلتا وبعض اللقطات الذي أظهر فيها الجودة التي لديه مثل الكرة التي سددها من منتصف الملعب ضد أوساسونا لم تساعده للفوز بثقة المدرب".
وأشارت "ريليفو": "أنشيلوتي يرى غولر بعيدًا عن مستوى بقية الفريق، كما يظهر من خلال مستواه أو القرارات أن التحسن البدني للاعب والثقة التي وضعها النادي فيه ليست كافية أيضًا، يبقى أن نرى ما سيحدث في الموسم المقبل مع عدة مطالبات مختلفة تؤيد خروجه للإعارة".
كيبا أريزابالاغا
واستطرد التقرير: "أما آخر اللاعبين فهو الحارس كيبا أريزابالاغا، الذي بدأ الموسم كأساسي وانتهى به الأمر على مقاعد البدلاء وتفوق عليه لونين، كيبا لم يعد يحظى بثقة أنشيلوتي فحسب، بل قرر النادي منذ أشهر أنه لن يحتفظ به ويتعين عليه العودة إلى تشيلسي في يوليو المقبل".
ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وتتبقى 8 مباريات على نهاية المسابقة رسميا، ليقترب الملكي خطوة نحو استعادة اللقب الذي حصل عليه البارسا في الموسم الماضي.
ويستعد ريال مدريد لمباراة العودة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا المقرر لها بعد غد الأربعاء، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 3-3 في إسبانيا، وهو ما وضع "الميرنغي" في موقف صعب.