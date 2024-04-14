نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

كشف رامون ألفاريز، الصحفي بـ"راديو ماركا" عن تقدم التركي أردا غولر، نجم ريال مدربد، بطلب للنادي من أجل الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، بسبب قلة نسبة مشاركته.

وكان غولر، البالغ 19 عامًا، قد انضم إلى ريال مدريد صيف العام الماضي 2023، قادمًا من فنربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو، بعد مُنافسة قوية مع برشلونة.

وحظي غولر بإشادة إعلامية وجماهيرية كبيرة، قبل انتقاله للنادي الملكي، وسط توقعات بقدرته على فرض نفسه "لاعبًا مهمًّا" بتشكيلة الفريق، لكنه تعرض لإصابات متتالية حرمته من المشاركة كثيرًا مع الفريق.

أردا غولر كان من ضمن قائمة ريال مدريد في آخر 13 مباراة للفريق بالدوري الإسباني، ولكنه لعب 31 دقيقة فقط.