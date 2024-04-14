نجم ريال مدريد يطلب الرحيل
كشف رامون ألفاريز، الصحفي بـ"راديو ماركا" عن تقدم التركي أردا غولر، نجم ريال مدربد، بطلب للنادي من أجل الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، بسبب قلة نسبة مشاركته.
وكان غولر، البالغ 19 عامًا، قد انضم إلى ريال مدريد صيف العام الماضي 2023، قادمًا من فنربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو، بعد مُنافسة قوية مع برشلونة.
وحظي غولر بإشادة إعلامية وجماهيرية كبيرة، قبل انتقاله للنادي الملكي، وسط توقعات بقدرته على فرض نفسه "لاعبًا مهمًّا" بتشكيلة الفريق، لكنه تعرض لإصابات متتالية حرمته من المشاركة كثيرًا مع الفريق.
أردا غولر كان من ضمن قائمة ريال مدريد في آخر 13 مباراة للفريق بالدوري الإسباني، ولكنه لعب 31 دقيقة فقط.
وقال رامون ألفاريز، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "أردا غولر أبلغ ريال مدريد رغبته بالرحيل الموسم المقبل، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، يؤيد أيضا هذه الفكرة وسنرى ما سوف يقرره النادي".
ولم يكشف ألفاريز هل طلب غولر الرحيل بشكل نهائي عن الميرنغي، أم الخروج على سبيل الإعارة.
وكانت صحيفة "سبورت" ذكرت في تقرير سابق لها، إن ريال مدريد سيفتح الباب أمام رحيل غولر على سبيل الإعارة في الصيف المقبل، مشيرة إلى أنه مطلوب في باير ليفركوزن الألماني وتوتنهام الإنجليزي.
ويأمل ريال مدريد أن يعود غولر من الإعارة، حال الموافقة على رحيله، لاعباً جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأول مثلما حدث مع إبراهيم دياز، الذي عاد بقوة بعد انتهاء إعارته لميلان الإيطالي.
وعمل اللاعب التركي أخيرا على اكتساب كتلة عضلية تسمح له بتحمل جميع أعباء العمل، ومتطلبات أعلى مستوى من كرة القدم، ويحاول أيضًا تجنب المزيد من الإصابات.
يُذكر أنّ أردا غولر خاض 7 مباريات فقط مع ريال مدريد بمُختلف المسابقات، وسجل هدفًا واحدًا، بإجمالي دقائق بلغ 98 دقيقة فقط، ولكن مع تطوير حالته البدنية، قد يحصل على مزيد من الفرص مع الفريق الأول.