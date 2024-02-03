ريال مدريد يحسم مستقبل كيبا

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن الموقف النهائي لريال مدريد بشأن مستقبل كيبا أريزابالاغا، حارس الفريق الأبيض والمعار من تشيلسي.

ويفاضل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بين كيبا ولونين في مركز حراسة المرمى، حيث يتناوب الحارسان على المشاركة بالتشكيل الأساسي.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن "ريال مدريد قرر عدم استمرار كيبا، وسيتعين على الحارس العودة إلى تشيلسي عندما ينتهي موسم 2023-24".