ريال مدريد يحسم مستقبل كيبا
كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن الموقف النهائي لريال مدريد بشأن مستقبل كيبا أريزابالاغا، حارس الفريق الأبيض والمعار من تشيلسي.
ويفاضل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بين كيبا ولونين في مركز حراسة المرمى، حيث يتناوب الحارسان على المشاركة بالتشكيل الأساسي.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن "ريال مدريد قرر عدم استمرار كيبا، وسيتعين على الحارس العودة إلى تشيلسي عندما ينتهي موسم 2023-24".
وأضاف التقرير: "الرهان للموسم المقبل سيكون بين كورتوا ولونين؛ لأن النادي سعيد جدًّا بأداء الأخير، ويخططون لمنحه الاستمرارية كلاعب أساسي في الأيام المقبلة".
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن تشيلسي على استعداد لبيع كيبا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، أي أقل بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من ثمن التعاقد معه.
لم يثبت كيبا نفسه كواحد من أفضل حراس المرمى في الوقت الحالي، وأخطاؤه جعلته محل انتقاد من حين لآخر.
ولا يرغب ريال مدريد في التسرع بخطوة شراء كيبا من تشيلسي، حيث يأمل النادي الإسباني في تعافي كورتوا وعودته من الإصابة بنهاية الموسم.
ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في ديربي مثير غدا الأحد، بالدوري الإسباني.
ويملك ريال مدريد 57 نقطة من 22 مباراة، متفوقا بعشر نقاط على أتلتيكو وبرشلونة.
ويتطلع "الميرنغي" للثأر لهزيمته 3-1 في الدوري أمام أتلتيكو، في سبتمبر الماضي.