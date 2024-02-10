بالبشت.. حسن الهيدوس يرفع كأس آسيا على طريقة ميسي (فيديو)
ارتدى حسن الهيدوس، نجم منتخب قطر، "البشت" خلال رفعه لقب كأس آسيا 2023، ليحتفل على طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل أيضا.
وظهر الهيدوس على المنصة بالبشت ليرفع كأس آسيا ويحتفل مع زملائه باللقب الثمين.
واحتفظت قطر بلقب كأس آسيا لكرة القدم بفوزها 3-1 على الأردن، بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة، في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل، اليوم السبت.
وتوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019، التي أقيمت في الإمارات، عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية في أبوظبي.
وأصبح المنتخب القطري خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية، إذا حقق اللقب.
وتوقف مشوار الأردن الرائع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.