بالبشت.. حسن الهيدوس يرفع كأس آسيا على طريقة ميسي (فيديو)

ارتدى حسن الهيدوس، نجم منتخب قطر، "البشت" خلال رفعه لقب كأس آسيا 2023، ليحتفل على طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل أيضا.

وظهر الهيدوس على المنصة بالبشت ليرفع كأس آسيا ويحتفل مع زملائه باللقب الثمين.

واحتفظت قطر بلقب كأس آسيا لكرة القدم بفوزها 3-1 على الأردن، بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة، في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل، اليوم السبت.