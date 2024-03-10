هاري كين يحلم بتحطيم مزيد من الأرقام القياسية في ألمانيا

قال هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، إنه يستمتع بكل لحظة بينما يسعى لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في ألمانيا بعد تسجيله ثلاثية من الأهداف في رقم قياسي جديد خلال فوز النادي البافاري الساحق 8-1 على ماينز، أمس السبت.

وبهذا أصبح قائد منتخب إنجلترا أول لاعب يحرز أربع ثلاثيات من الأهداف خلال موسمه الأول في الدوري الألماني ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب إلى سبع نقاط.

وأحرز كين، البالغ 30 عاما، 35 هدفا لفريقه في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي وعادل الرقم القياسي المسجل باسم أوفه زيلر لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم للاعب في الدوري الألماني عندما رفع رصيده إلى 30 هدفا.