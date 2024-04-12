رونالدو يعوض تواجد ميسي في هونغ كونغ
يخطط اتحاد هونغ كونغ لتنظيم جولة لنادي النصر السعودي، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال يناير 2025 بمشاركة 4 أندية، عوضًا عن عدم مشاركة ميسي في مباراة إنتر ميامي الودية في فبراير الماضي.
ليونيل ميسي لعب مباراة ودية في اليابان، بعد أن غاب عن مباراة في هونغ كونغ؛ ما أثار استياء آلاف المشجعين الصينيين في هونغ كونغ.
وظل ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة إنتر ميامي في هونغ كونغ، ولم يشارك مطلقًا.
وأطلق حوالي 38,000 مشجع في استاد هونغ كونغ صيحات الاستهجان وطالبوا باسترداد الأموال، عندما خاطب ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، الجماهير في نهاية المباراة.
ووصلت التذكرة لنحو 624 دولارا أمريكيا، دفعها المشجعون لمشاهدة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما.
وبعد عدم حضور ليونيل ميسي، قد يعوض كريستيانو رونالدو غياب منافسه اللدود ليو في هونغ كونغ؛ إذ يقترب النجم البرتغالي من اللعب هناك مع انخراط النصر في محادثات بشأن المباريات الودية.
وفقًا لشبكة (South China Morning Post)، فإن اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم يخطط لاستضافة جولة للنصر بقيادة كريستيانو رونالدو في يناير 2025.
وقالت الشبكة، في تقرير لها، إن الجولة التي يشارك فيها النصر ستكون منافسة وليست مباراة ودية، وستضم البطولة التي تستضيفها هونغ كونغ أربعة فرق، بما في ذلك النصر.
واعتبارًا من الآن، يجري اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم والفريق الذي يتخذ من الرياض مقراً له محادثات متقدمة بشأن المباريات الودية.