رونالدو يعوض تواجد ميسي في هونغ كونغ

ليونيل ميسي لعب مباراة ودية في اليابان، بعد أن غاب عن مباراة في هونغ كونغ؛ ما أثار استياء آلاف المشجعين الصينيين في هونغ كونغ.

وظل ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة إنتر ميامي في هونغ كونغ، ولم يشارك مطلقًا.

وأطلق حوالي 38,000 مشجع في استاد هونغ كونغ صيحات الاستهجان وطالبوا باسترداد الأموال، عندما خاطب ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، الجماهير في نهاية المباراة.

ووصلت التذكرة لنحو 624 دولارا أمريكيا، دفعها المشجعون لمشاهدة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما.

وبعد عدم حضور ليونيل ميسي، قد يعوض كريستيانو رونالدو غياب منافسه اللدود ليو في هونغ كونغ؛ إذ يقترب النجم البرتغالي من اللعب هناك مع انخراط النصر في محادثات بشأن المباريات الودية.