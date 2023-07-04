الأهلي ينتظر "عرضا مناسبا" من النصر لمحمد الشناوي

قال الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إن الأهلي ينتظر عرضًا مناسبًا من النصر السعودي لشراء الحارس الدولي محمد الشناوي.

ووفقًا لتصريحات شوبير عبر برنامجه الإذاعي، فإن محادثة تمت بين أحد مسؤولي النصر السعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي المصري حول الأمر.