النصر السعودي يزاحم مانشستر يونايتد على أونانا حارس إنتر ميلان
أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن نادي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع الحارس الكاميروني آندري أونانا من إنتر ميلان.
وبذلك ينضم النصر لمانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى للتعاقد مع أونانا لتعويض الرحيل المحتمل للحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
وقال الموقع: "لا يزال لا يوجد عرض من مانشستر يونايتد لحارس المرمى الكاميروني".
وينتهي عقد أونانا مع إنتر ميلان في يونيو 2027، وتقدر القيمة السوقية للحارس بـ 35 مليون يورو.
في حين قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر موقع "تويتر": "لم يرسل مانشستر يونايتد حتى الآن أي عرض لشراء أندريه أونانا، لكن المحادثات لا تزال جارية، هناك العديد من الخيارات، بما في ذلك جوستين بيلو من فينورد".
ويبلغ أونانا من العمر 27 عامًا، وانتقل لإنتر ميلان من أياكس أمستردام في صفقة انتقال حر، في يوليو 2022.
وأونانا من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، وانضم أونانا إلى أياكس أمستردام في 2015 وقضى سبع سنوات في الدوري الهولندي، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في 2022.
وشارك أونانا الموسم المنقضي مع إنتر ميلان في 41 مباراة، وحافظ على نظافة الشباك 19 مرة.
وسبق أن لعب أونانا 214 مباراة مع أياكس أمستردام، تلقى فيها 192 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك 85 مرة.