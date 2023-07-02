قبل مباراة فيوتشر.. جمهور الأهلي يطالب إدارته بعدم التعاقد مع إمام عاشور (فيديو)

ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.

ووجهت جماهير الأهلي هتافات قبيل انطلاق المباراة ترفض من خلالها التعاقد مع إمام عاشور في موسم الانتقالات المقبل، بعد أن ترددت شائعات تفيد باقتراب المارد الأحمر من حصوله على توقيع اللاعب.

ولم يصدر من الأهلي حتى الآن أي رد حول التفاوض مع إمام عاشور.

وهتفت جماهير الأهلي في المدرجات قائلة: "إمام عاشور مش عايزينه.. صالح سليم مش ناسينه".