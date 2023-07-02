قبل مباراة فيوتشر.. جمهور الأهلي يطالب إدارته بعدم التعاقد مع إمام عاشور (فيديو)
وجه جمهور النادي الأهلي المصري، رسالة إلى إدارة ناديه قبيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فيوتشر في الدوري المصري، مفادها عدم المضي قدمًا في التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، وميتلاند الدنماركي حاليًا.
ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.
ووجهت جماهير الأهلي هتافات قبيل انطلاق المباراة ترفض من خلالها التعاقد مع إمام عاشور في موسم الانتقالات المقبل، بعد أن ترددت شائعات تفيد باقتراب المارد الأحمر من حصوله على توقيع اللاعب.
ولم يصدر من الأهلي حتى الآن أي رد حول التفاوض مع إمام عاشور.
وهتفت جماهير الأهلي في المدرجات قائلة: "إمام عاشور مش عايزينه.. صالح سليم مش ناسينه".
إمام عاشور عندما كان لاعبًا في الزمالك قام مع لاعبي فريق مواليد 1999 بترديد هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك، وعلى رأسهم صالح سليم.
وبسبب تلك الهتافات قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة آنذاك إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ12 مباراة.
ويعد إمام عاشور واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية ويبلغ من العمر 24 عاما، وسبق أن كان أحد نجوم الفريق الأبيض خلال الموسمين الماضيين حيث أسهم خلالهما في تحقيق لقب الدوري عامين متتاليين.