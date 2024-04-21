الأهلي المصري يخطر مهاجمه رسميًا بالاستغناء عنه

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي النادي الأهلي أخطروا الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بشكل رسمي برحيله، عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية في تقرير لها، فإن "الأهلي اتخذ أول خطوات رحيل اللاعب، بإبلاغ وكيله بشكل رسمي بإنهاء العلاقة وعدم تجديد عقده".

وأوضح التقرير، أن "هناك مكالمة حدثت بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومارسيل كولر، لمناقشته في بعض الجوانب الفنية بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري المحلي، ونتج عنها قرار أننا سنجد موديست أغلب الفترات المقبلة على الدكة ونادرا ما سنراه بشكل أساسي، واللاعب ليس مصابا ورأيناه خارج القائمة أمام مازيمبي".