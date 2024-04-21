الأهلي المصري يخطر مهاجمه رسميًا بالاستغناء عنه
كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي النادي الأهلي أخطروا الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بشكل رسمي برحيله، عقب نهاية الموسم الجاري.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية في تقرير لها، فإن "الأهلي اتخذ أول خطوات رحيل اللاعب، بإبلاغ وكيله بشكل رسمي بإنهاء العلاقة وعدم تجديد عقده".
وأوضح التقرير، أن "هناك مكالمة حدثت بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومارسيل كولر، لمناقشته في بعض الجوانب الفنية بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري المحلي، ونتج عنها قرار أننا سنجد موديست أغلب الفترات المقبلة على الدكة ونادرا ما سنراه بشكل أساسي، واللاعب ليس مصابا ورأيناه خارج القائمة أمام مازيمبي".
وأشار التقرير: "كولر يرى أن موديست استنفد كل الفرص التي منحها له، فلا يوجد مجال للمكابرة، ولا يوجد في عقد اللاعب الفرنسي ما ينص على أنه يتم تجديده تلقائيا، إلا في حالتين الأولى بمشاركته في 75% من المباريات كأساسي ويحرز 25 هدفا مع الأهلي على مدار الموسم، وبالتأكيد موديست سيرحل عن الأهلي وهذا قرار نهائي".
وكان موديست انضم إلى الأهلي مع بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر بالاتفاق بين الطرفين.
وخاض موديست 23 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في ست مسابقات مختلفة.
وسجل المهاجم الفرنسي أربعة أهداف وصنع ثلاثة.
وخطف النادي الأهلي تعادلًا سلبيا من مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت.