تقرير: بيلينغهام أكثر حسمًا من مبابي وهالاند
ألقت صحيفة "آس" الضوء على تألق الإنجليزي جود بيلينغهام مع ريال مدريد، حيث وصفته بأنه أكثر حسمًا من الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، مع أنديتهما هذا الموسم.
وقالت الصحيفة، إن "بيلينغهام لم يأت للعب في المركز (9)، لكن جود أصبح قويًّا مثل أكثر المهاجمين ذكاءً في أوروبا".
ونجح بيلينغهام في خطف الأنظار بمباراة ريال مدريد ضد جيرونا، حيث صنع الهدف الأول بطريقة رائعة لخوسيلو، وسجل الهدف الثالث بنفسه، ليرفع حصيلته التهديفية إلى 7 أهداف.
ووفقًا لتقرير صحيفة "آس"، فإن النجم الإنجليزي وصل إلى هدفه السادس خلال 18 تسديدة فقط، بنسبة نجاح بلغت 33.3%، ولفهم هذه الإحصائية، علينا أن ننظر لزملائه في ريال مدريد، حيث أحرز رودريغو هدفًا واحدًا فقط من 34 تسديدة، بينما وقّع خوسيلو على 4 أهداف من 32 تسديدة.
وأوضح التقرير: "إذا وسعنا أنظارنا ليس فقط إلى الدوري الإسباني، بل إلى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، فإن بيلينغهام يبدو من بين أفضل الهدافين في القارة ويحتل المركز الـ 16 من حيث الفاعلية الهجومية، إذ يتفوق أيضًا على أفضل مهاجمَيْن في العالم حاليًّا، وهما كيليان مبابي وإرلينغ هالاند، فقد أحرز المهاجم الفرنسي 7 أهداف من 26 تسديدة، بنسبة نجاح لم تتخط حاجز 27%، في حين احتاج نجم مانشستر سيتي إلى 32 تسديدة لتسجيل 8 أهداف، وبلغت نسبة نجاحه 25%".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.
وحقق ريال مدريد الفوز في المباراة الأولى على يونيون برلين بهدف دون مقابل، كما فاز نابولي على سبورتنغ براغا.