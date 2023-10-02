تقرير: بيلينغهام أكثر حسمًا من مبابي وهالاند

ألقت صحيفة "آس" الضوء على تألق الإنجليزي جود بيلينغهام مع ريال مدريد، حيث وصفته بأنه أكثر حسمًا من الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، مع أنديتهما هذا الموسم.

وقالت الصحيفة، إن "بيلينغهام لم يأت للعب في المركز (9)، لكن جود أصبح قويًّا مثل أكثر المهاجمين ذكاءً في أوروبا".

ونجح بيلينغهام في خطف الأنظار بمباراة ريال مدريد ضد جيرونا، حيث صنع الهدف الأول بطريقة رائعة لخوسيلو، وسجل الهدف الثالث بنفسه، ليرفع حصيلته التهديفية إلى 7 أهداف.