تغريدة مثيرة من البلوشي ردًّا على مطالبة بتعيين الشوالي لمباراة الهلال والنصر
أثار المعلق خليل البلوشي جدلًا واسعًا بعد تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس"، حول زميله المعلق عصام الشوالي.
وأعاد البلوشي نشر تغريدة تحمل سؤالًا:" ماذا لو حصلت قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث نهائي كأس الملك بتعليق عصام الشوالي؟".
وقال البلوشي ردًّا على هذا السؤال:" سيواجه مخاطرة غير محسوبة"، مع إيماءات بالضحك.
ورغم أن التغريدة تبدو كدعابة بين البلوشي وزميله الشوالي، لكن المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا استغرابهم الشديد من كلمات البلوشي.
وذهب البعض لتفسير التغريدة بأنها إشارة لتشجيع الشوالي لأحد عملاقي العاصمة السعودية الرياض، النصر أو الهلال.
وأثار عصام الشوالي جدلًا في الأيام الماضية بعد تلفظه بلفظ خارج في مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في إستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.
ونطق الشوالي كلمة تعتبر مسيئة في اللغة العامية المصرية بعد سقوط أحد لاعبي الترجي في منطقة جزاء الأهلي، بعد التحام مع كريم فؤاد قبل دقائق من النهاية.
وزاد الجدل بعد استبعاد الشوالي من التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، غدًا السبت، وإسناد المهمة للثنائي حفيظ دراجي، وخليل البلوشي.