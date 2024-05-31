تغريدة مثيرة من البلوشي ردًّا على مطالبة بتعيين الشوالي لمباراة الهلال والنصر

وأثار عصام الشوالي جدلًا في الأيام الماضية بعد تلفظه بلفظ خارج في مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في إستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

ونطق الشوالي كلمة تعتبر مسيئة في اللغة العامية المصرية بعد سقوط أحد لاعبي الترجي في منطقة جزاء الأهلي، بعد التحام مع كريم فؤاد قبل دقائق من النهاية.

وزاد الجدل بعد استبعاد الشوالي من التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، غدًا السبت، وإسناد المهمة للثنائي حفيظ دراجي، وخليل البلوشي.