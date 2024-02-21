كشف الفارق بين راتب مبابي وبقية نجوم ريال مدريد

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، آخر تطورات صفقة انضمام كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، والمزمع إتمامها مع ميركاتو الصيف المقبل.

وأغلق مبابي صفحة تلقي أي عروض من ناديه باريس سان جيرمان من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره، وربطته التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانًا إلى "الميرنغي".