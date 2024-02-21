كشف الفارق بين راتب مبابي وبقية نجوم ريال مدريد
كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، آخر تطورات صفقة انضمام كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، والمزمع إتمامها مع ميركاتو الصيف المقبل.
وأغلق مبابي صفحة تلقي أي عروض من ناديه باريس سان جيرمان من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره، وربطته التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد.
ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانًا إلى "الميرنغي".
وقال رومانو في مطقع فيديو نشره عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "مبابي يعمل حاليًّا على التفاصيل النهائية لانتقاله إلى ريال مدريد بداية من يوليو المقبل".
وأضاف: "رغم كل الشائعات بشأن الأندية الإنجليزية التي تسعى لضمه، لكن مبابي ومحيطه لا يفاوضون أو يناقشون سوى العقد المقبل مع ريال مدريد".
وتابع: "في الوقت الذي سيوقع فيه على عقده الجديد سيخبر ناديه باريس سان جيرمان، وقتئذٍ سيصدر بيان مشترك ما بين مبابي والنادي الفرنسي، لكن هذا لن يحدث قبل توقيعه على عقده الجديد مع الفريق الملكي".
وأوضح رومانو: "سينال مبابي مكافأة توقيع كبيرة ثم راتباً ثابتاً لن يختلف كثيرًا عن كبار اللاعبين الآخرين مثل فينيسوس جونيور، وجود بيلينغهام، الفرق فقط سيكون في حقوق الصورة الخاصة بالنجم الفرنسي".
وكشف تقرير أخير، أن راتب مبابي السنوي مع النادي الملكي سيكون 16 مليون دولار، وأن عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيكون لمدة 5 أعوام، ومكافأة التوقيع التي سيحصل عليها تبلغ 162 مليون دولار.
وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.