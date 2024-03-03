تقييم لاعبي مانشستر سيتي واليونايتد بعد الديربي
حافظ مانشستر سيتي على حظوظه القوية في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه المثير 3/1 على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الجولة الـ27 من البريميرليغ.
وتقدم مانشستر يونايتد بتوقيع ماركوس راشفورد في الدقيقة الثامنة، لكن فيل فودين سجل هدفين وإيرلينغ هالاند هدفا ليفوز مانشستر سيتي 3/1.
وفيما يلي تقييم لاعبي الفريقين بحسب صحيفة "ديلي ميل":
تقييم لاعبي مانشستر سيتي
إيدرسون – 7
كايل ووكر – 7
رون دياس - 7
ناثان آكي - 7
جون ستونز – 7
رودري – 8.5
فيل فودين – 9
يفن دي بروين – 7.5
برناردو سيلفا – 8
جيريمي دوكو – 5
إيرلينغ هالاند – 7
تقييم المدرب
بيب غوارديولا – 7
تقييم لاعبي مانشستر يونايتد
أندريه أونانا – 6.5
ديوغو دالوت – 6
رافائيل فاران – 6.5
جوني إيفانز – 6
فيكتور ليندلوف – 5
سكوت مكتوميناي – 5
كاسيميرو – 6.5
كوبي ماينو – 6
ماركوس راشفورد – 6.5
برونو فرنانديز – 7
أليخاندرو غارناتشو – 5
تقييم المدرب
إيريك تين هاغ – 6
وستكون الجماهير مع قمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلعب ليفربول المتصدر مع مانشستر سيتي الثاني يوم الأحد على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ28.
وسيكون على مانشستر سيتي مواجهة آرسنال وتوتنهام وبرايتون، في حين سيلعب ليفربول أمام إيفرتون وبرايتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام في أبرز المباريات في الجولات المقبلة.