تقييم لاعبي مانشستر سيتي واليونايتد بعد الديربي

حافظ مانشستر سيتي على حظوظه القوية في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه المثير 3/1 على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الجولة الـ27 من البريميرليغ.

وتقدم مانشستر يونايتد بتوقيع ماركوس راشفورد في الدقيقة الثامنة، لكن فيل فودين سجل هدفين وإيرلينغ هالاند هدفا ليفوز مانشستر سيتي 3/1.