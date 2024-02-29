"مُقرّب من هالاند" يصدم برشلونة ويُبشّر ريال مدريد
تحدث راديو ماركا، عن أنباء انتقال إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى برشلونة.
وأمس الأربعاء، كشف جيرارد روميرو، الصحفي المقرب من نادي برشلونة عن اجتماع بين ديكو المدير الرياضي للنادي الإسباني ورافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال هالاند.
وقال روميرو الذي بث صورًا لاجتماع ديكو وبيمينتا، إن المدير الرياضي لا يمكنه النفي ولا يمكنه أيضًا القول إن الحديث لم يتطرَّق لمستقبل هالاند.
وقال راديو ماركا نقلًا عن شخص وصفه بالمقرب من إيرلينغ هالاند :"هالاند سوف ينتقل إلى ريال مدريد بعد مغادرته مانشستر سيتي".
وتابع :"هالاند لن ينتقل إلى برشلونة حتى ولو على سبيل المزاح".
ويرتبط أيضًا ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند الذي يمتلك عقدًا ساريًا مع نادي مانشستر سيتي، ولم يظهر أي رغبة في مغادرة بطل دوري أبطال أوروبا.
ويعاني برشلونة من مصاعب مالية كبيرة قد تجعل التعاقد مع لاعب مثل هالاند أمرًا معقدًا للغاية.
وتردد أن اجتماع ديكو مع بيمينتا ربما ناقش مستقبل بعض لاعبي برشلونة أيضًا الذين يرغب النادي في بيعهم.