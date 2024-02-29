"مُقرّب من هالاند" يصدم برشلونة ويُبشّر ريال مدريد

وقال روميرو الذي بث صورًا لاجتماع ديكو وبيمينتا، إن المدير الرياضي لا يمكنه النفي ولا يمكنه أيضًا القول إن الحديث لم يتطرَّق لمستقبل هالاند.

وقال راديو ماركا نقلًا عن شخص وصفه بالمقرب من إيرلينغ هالاند :"هالاند سوف ينتقل إلى ريال مدريد بعد مغادرته مانشستر سيتي".

وتابع :"هالاند لن ينتقل إلى برشلونة حتى ولو على سبيل المزاح".