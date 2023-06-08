برشلونة يفعّل الخطة "ب" ويتجه لصفقة أخرى ضخمة

وحسب صحيفة سبورت، بدأ برشلونة بالفعل تفعيل الخطة "ب" التي تتضمن التعاقد مع صفقة ضخمة أخرى وأحد الأسماء البارزة في قائمة برشلونة، نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت سبورت أن نيمار عرض نفسه بالفعل على برشلونة بعد ضياع صفقة ميسي، وأنه مستعد لتقديم تضحية في راتبه من أجل العودة لكامب نو.

ومر نيمار بموسم صعب للغاية مع باريس سان جيرمان حيث قوبل أكثر من مرة بصافرات الاستهجان من الجماهير الباريسية، كما ذهب بعضهم إلى منزله من أجل مطالبته بالرحيل عن النادي.

وتفاعل برشلونة أكثر من مرة مع منشورات تدعم عودة نيمار إلى نادي برشلونة، كما انتشرت صورة مؤخرا لماتيو ألماني المدير الرياضي لنادي برشلونة تردد أنها مع حاشية نيمار من أجل مناقشة إمكانية عودته.

وحسب تقارير فرنسية، فإن باريس سان جيرمان لن يمانع رحيل نيمار، حيث يقوم النادي الفرنسي حاليا بالعمل على مشروع جديد يقوم حول نجمه الأول كيليان مبابي.