ميسي يكشف سبب انضمامه إلى إنتر ميامي وعدم "انتظار عرض برشلونة"
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي سبب اختياره الرحيل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، وتفضيله ذلك على العودة إلى برشلونة أو التوقيع لنادي الهلال السعودي.
وأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء.
ونشر نادي إنتر ميامي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أعلن من خلاله نجاحه بضم الأسطورة الأرجنتيني ميسي.
وقال ميسي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، وقررنا مواصلة طريقنا هناك.. لقد حان الوقت للذهاب إلى الدوري الأمريكي لتجربة مختلفة في كرة القدم".
وعن عرض برشلونة قال ميسي إنه لا يريد أن ينتظر أمام النادي الكتالوني، لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظرًا لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.
وأوضح: "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى، ولقد تحدثت مع لابورتا وتشافي أكثر من مرة، لكنني لا أريد تكرار نفس السيناريو الذي حدث آخر عامين مع النادي، وأردت اتخاذ القرار بنفسي مع عائلتي".
وواصل: "ماز لت أتابع كل شيء يخص برشلونة بعد الرحيل لأنني أحب النادي، وكنت سعيدًا بسماع اسمي يُردد في الكامب نو".
وتابع: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أمريكا لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".
واختتم ميسي تصريحاته، قائلًا: "لقد حققت كل شيء في كرة القدم، وقراري لم يكن يعتمد على المال فقط، بل قرارات أخرى لأن أكثر ما يهمني هو عائلتي.. من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".
وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عامًا) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي، يوم السبت الماضي، بعد انتقاله، في العام 2021، من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.
وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر في ديسمبر/ كانون الأول، وحصل على الكرة الذهبية 7 مرات وهو رقم قياسي، بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مرتين، بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية العام 2022.
وسيختتم ميسي مسيرته في ميامي مع وجود النادي في ذيل ترتيب القسم الشرقي، متراجعًا بفارق 6 نقاط عن المركز التاسع، وهو المركز الأخير الذي من شأنه أن يمنحه فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.