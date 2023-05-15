تقرير: نيمار فقد الرغبة في ارتداء قميص باريس سان جيرمان مجددًا

كشفت صحيفة "لو باريزيان" أن البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد نيمار مع باريس في صيف 2025، ويتردد بأن هناك بندًا يسمح بتمديده تلقائيًا حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "نيمار، فقد الرغبة تمامًا في ارتداء قميص باريس مجددًا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بهتاف الجماهير ضده أمام منزله ومطالبته بالرحيل".