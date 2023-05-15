تقرير: نيمار فقد الرغبة في ارتداء قميص باريس سان جيرمان مجددًا
كشفت صحيفة "لو باريزيان" أن البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي تعاقد نيمار مع باريس في صيف 2025، ويتردد بأن هناك بندًا يسمح بتمديده تلقائيًا حتى 2027.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "نيمار، فقد الرغبة تمامًا في ارتداء قميص باريس مجددًا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بهتاف الجماهير ضده أمام منزله ومطالبته بالرحيل".
وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي أبلغ المقربين منه أن هذه الواقعة كانت المحطة الأخيرة في علاقته مع النادي الفرنسي، وأفقدته أي رغبة في الاستمرار.
وأوضحت أن نيمار، سيكون مستعدا لدراسة العروض المتاحة في الصيف للبحث عن مغامرة مع نادٍ آخر.
وتوقعت الصحيفة، أن يكون الدوري الإنجليزي، الوجهة المقبلة للنجم البرازيلي.
وألمحت إلى أن النادي الباريسي على استعداد تام لتحمل جزء من راتب نيمار، حال رحيله على سبيل الإعارة، أو البيع النهائي.
ويعمل حاليا النجم البرازيلي على الارتقاء بحالته البدنية؛ بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب منذ إجراء جراحة في الكاحل، كما يتقاضى راتبًا ضخمًا، ما يشكل عقبة أمام أي نادٍ يريد ضمه.