تقرير: نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع نيمار
قال موقع "90min" إن نيوكاسل يونايتد مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وأوضح الموقع أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمثل غالبية مساهمي نيوكاسل، يريد إبرام صفقات قوية هذا الصيف.
وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة ناقش أيضًا خطوة ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لكن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لا يعتبر مناسبًا بشكل طبيعي في نيوكاسل.
لكن نيوكاسل ينظر إلى نيمار بشكل مختلف، حيث يبحث نيوكاسل في السوق عن مهاجم يساري قبل الموسم المقبل، ويرغب في تعزيز فريقه قبل عودته المحتملة إلى دوري أبطال أوروبا.
وأشار"90min" إلى أنه يُنظر إلى نيمار، البالغ من العمر 31 عامًا، على أنه لائق نسبيًا لنيوكاسل، وأنه يمكن أن يسهم في رفع جودة الفريق.
ويضم نيوكاسل لاعبين برازيليين مهمين هما برونو غيماريش وجويلينتون.
وبخصوص موقف باريس سان جيرمان، ذكر الموقع أن النادي الفرنسي منفتح على بيع نيمار في الصيف، مع تأكيد رحيل ليونيل ميسي أيضًا، بعدما قرر النادي إيقافه لمدة أسبوعين.
ويرتبط نيمار بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025 مع خيار التمديد لمدة عام، لكن باريس سان جيرمان يريد الانفصال قبل الموسم المقبل.
وانضم نيمار لباريس سان جيرمان صيف 2017 بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
وأفاد "90min" بأن باريس سان جيرمان سيطلب 75 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل نيمار، وأن هذا الرقم لا يمثل مشكلة لنيوكاسل.
أزمة نيمار وجماهير باريس
ونشر نيمار رسالة مثيرة عبر حسابه في موقع "إنستغرام" بعد ساعات من تعبير جماهير باريس سان جيرمان عن غضبها الشديد، واستهداف ليونيل ميسي ونيمار وماركو فيراتي بهتافات عدائية.
وذهب عدد من مشجعي باريس سان جيرمان لمنزل نيمار، أمس الأربعاء، لمطالبته بالرحيل، وبحسب قناة "tnt" البرازيلية فقد طالبت الجماهير الغاضبة نيمار بالرحيل وهتفت ضده، ووصفته بـ"التائه".
وكتب نيمار عبر إنستغرام: "لا تسمح للجماهير بأن تضعك في مرمى عاصفتهم، بل ضعهم في منطقتك الآمنة".
ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان منذ 19 فبراير بسبب الإصابة.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأمر الأكثر إثارة هو أن نيمار وضع إعجابا على منشور لموقع "TNT Sports" البرازيلي، أشار إلى أن نيمار وميسي كانا أكثر سعادة عندما لعبا معًا في برشلونة بين 2013 و2017.