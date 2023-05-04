تقرير: نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع نيمار

قال موقع "90min" إن نيوكاسل يونايتد مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأوضح الموقع أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمثل غالبية مساهمي نيوكاسل، يريد إبرام صفقات قوية هذا الصيف.

وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة ناقش أيضًا خطوة ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لكن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لا يعتبر مناسبًا بشكل طبيعي في نيوكاسل.