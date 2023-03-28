محكمة التحكيم تحكم لصالح هلال الشابة في نزاعه مع الاتحاد التونسي
قال نادي هلال الشابة التونسي، اليوم الإثنين، إن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت بشكل نهائي حكما لصالحه في نزاعه ضد الاتحاد التونسي لكرة القدم ونادي الأفريقي.
وفاز الأفريقي 1/0 على هلال الشابة في أبريل نيسان من العام الماضي، في دور المجموعتين في الموسم الماضي، ما أدى إلى هبوط الفريق قبل إلغاء القرار من محكمة التحكيم الرياضية في سبتمبر.
وقال النادي في بيان عبر صفحته على "فيسبوك: "أصدرت اليوم محكمة التحكيم الرياضية قرارها في نزاع هلال الشابة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم (الاتحاد التونسي) وضد النادي الأفريقي".
وأضاف: "تم القضاء لصالح هلال الشابة من خلال إبطال قرار اللجنة الوطنية للاستئناف المؤرخ في 8 جوان (يونيو) 2022 والتصريح بهزيمة النادي الأفريقي بنتيجة 2/0 ومنح نقاط الفوز للهلال".
وتابع البيان: "تم إلزام الاتحاد التونسي لكرة القدم بدفع مبلغ 3000 فرنك سويسري (3274 دولارا أمريكيا) لهلال الشابة، وإلزام النادي الأفريقي بدفع نفس المبلغ للهلال".
وختم: "تم إلزام الجامعة التونسية بدفع مصاريف التقاضي والتي تصل لنحو 50 ألف فرنك سويسري".
وقال صابر بوعطي المتحدث الرسمي باسم هلال الشابة إن الحكم الصادر "هو نهائي وتم حسم القضية من خلاله بعد الحكم المبدئي الذي صدر في سبتمبر أيلول الماضي".
وأضاف أن الفريق تعرض للعديد من المظالم، ولكن "في كل مرة يتم إنصافنا في الخارج لأننا على حق".
وهبط هلال الشابة إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة بالتساوي مع ترجي جرجيس الذي تفوق عليه في المواجهات المباشرة، لكن الشابة عاد بقرار من محكمة التحكيم الرياضية.
وألغت محكمة التحكيم هبوط الفريق في سبتمبر الماضي، بعدما تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الأفريقي لوجود يوسف العلمي رئيس النادي على مقاعد البدلاء رغم إيقافه، لتضاف نقاط المباراة للنادي ويتفادى الهبوط.
لكن هلال الشابة هبط في الموسم الحالي بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة.