محكمة التحكيم تحكم لصالح هلال الشابة في نزاعه مع الاتحاد التونسي

قال نادي هلال الشابة التونسي، اليوم الإثنين، إن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت بشكل نهائي حكما لصالحه في نزاعه ضد الاتحاد التونسي لكرة القدم ونادي الأفريقي.

وفاز الأفريقي 1/0 على هلال الشابة في أبريل نيسان من العام الماضي، في دور المجموعتين في الموسم الماضي، ما أدى إلى هبوط الفريق قبل إلغاء القرار من محكمة التحكيم الرياضية في سبتمبر.

وقال النادي في بيان عبر صفحته على "فيسبوك: "أصدرت اليوم محكمة التحكيم الرياضية قرارها في نزاع هلال الشابة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم (الاتحاد التونسي) وضد النادي الأفريقي".