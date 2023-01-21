هلال الشابة يُقاضي رئيس الاتحاد ويهدد بالانسحاب من الدوري التونسي

يبدو أن منظومة الفساد التي استوطنت كرة القدم التونسية مصمّمة بكل معاني الإصرار و الإضمار على ترصّد هلال الشابة في كل المواقع للتنكيل به على الملأ و إعدامه من المشهد الرياضي بأقذر الأساليب التي يتقنها زعيم هذه المنظومة مستغلّا الصمت المريب لكل الفعاليات الرياضية و الغياب الرسمي لسلطة الإشراف مما شجّعه على مزيد التطاول والتعنت والظهور في مظهر المعربد العابث صاحب النفوذ المطلق و المتعالي على سلطة الدولة و أجهزتها و مسؤوليها..

فبعد المجزرة التحكيمية البشعة التي ارتكبها بكل وقاحة المدعو نضال اللطيف في بنزرت و رغم نداءاتنا المتكررة بضرورة تعيين حكام أجانب على نفقتنا لمبارياتنا المتبقية في البطولة أتحفتنا لجنة التعيينات و من وراءها رئيس الجامعة بتعيين جديد لمباراتنا أمام الترجي يُضمر إستهدافا و سوء نيّة فيه الحكم المنظومي بإمتياز مجدي بلحاج علي حكم ساحة مع تعيين نفس المساعد الذي رافق عديم الضمير نضال اللطيف في مباراة النادي البنزرتي علما و أن هذا الأخير صحبة عمار عواز الطرابلسي ووديع الجريء كانوا محل شكاية جزائية تم تقديمها صباح اليوم ضدهم و ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق إجرامي للإضرار بمصالح الفريق وهذا المسار سيتم إتباعه مع كل من تخول له نفسه الإنخراط مستقبلا في مثل هذه الأفعال الإجرامية..

إدارة هلال الشابة و إذ تحذّر الجميع مرّة أخرى من مواصلة سياسة الإستهداف الممنهج لفريقها و تنبّههم من مغبّة الإصرار على مزيد الاستفزاز و الإستخفاف و السخرية و التلاعب بمشاعر الجماهير الرياضية و غير الرياضية في الجهة إرضاء لنزوات شخصية ساديّة وعدائية لرئيس الجامعة ، فإنها تُعلم الرأي العام الرياضي أمام إنسداد كل الآفاق و أمام تواطئ الجميع حاكمين و محكومين بالصمت و اللامبالاة ، أنها بدأت تدرس بجديّة فرضيّة الإنسحاب النهائي من البطولة بعد إعلام الإتحاد الدولي بكل الدوافع و الخلفيات حتى تريح و تستريح و توفّر على رئيس الجامعة الكثير من الجهد و الطاقة ليولي كل تركيزه على الإجتماعات السرية التي يعقدها منذ فترة للتخطيط و التحضير لإعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية ...

"و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين"

عاش الهلال قلعة عصيّة على الطغاة و الظالمين ..