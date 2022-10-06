وسط أزمة فريق هلال الشابة.. وزير الرياضة التونسي يعلن تأسيس محكمة للنزاعات

أعلن وزير الشباب والرياضة في تونس كمال دقيش، اليوم، تأسيس محكمة للنزاعات الرياضية وذلك في ذروة أزمة يعرفها الدوري التونسي لكرة القدم بسبب شكوى تقدم بها فريق تم إنزاله إلى الدرجة الثانية (فريق هلال الشابة) إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (التاس) وانتصر في هذه القضية.

وقال دقيش في مؤتمر صحفي إن "أغلب الفرق التونسية -إن لم تكن كلها- لا تملك الموارد المالية اللازمة من أجل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، علاوة على أن ذلك يمثل استعمالًا للعملة الصعبة في وقت تعيش فيه البلاد وضعًا اقتصاديًا صعبًا".

وأوضح أنه "سنقوم بإنشاء محكمة للنزاعات الرياضية، ستكون مستقلة ومحايدة 100%؜ وستعمل وفق ضوابط معينة وآجال تقاضٍ محددة".

وجاء هذا الإعلان بعد كسب فريق هلال الشابة لكرة القدم لقضية رفعها ضد الاتحاد التونسي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الدولي ما تسبب في خلط أوراق دوري الأضواء التونسي وتعطيل انطلاقه.

وكان من المقرر أن يتم استئناف الدوري لهذا الموسم الأسبوع الجاري، لكن اتحاد الكرة أعلن مجددًا تأجيل انطلاقه بسبب قضية هلال الشابة التي تتمسك بإعادة القرعة حيث تعتمد تونس نظام المجموعتين في الدوري.

وتسبب قرار المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص إعادة نادي هلال الشابة إلى الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، في فوضى وارتباك، ما دفع في النهاية إلى تأجيل انطلاقة المسابقة.

وأعلن نادي هلال الشابة، يوم الخميس، أنه حصل على حكم من المحكمة الرياضية بإعادته إلى دوري الأضواء، عقب الاحتجاج على جلوس رئيس نادي الأفريقي على مقاعد البدلاء رغم إيقافه، في مباراة انتهت بخسارته وهبوطه إلى الدرجة الثانية في ختام الموسم الماضي.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إنه استجاب لقرار إعادة هلال الشابة للدوري الممتاز لكن هذا النادي احتج على جدول المباريات ووقوعه في مجموعة محددة، حيث تقام المسابقة بنظام المجموعتين.

وأضاف الاتحاد أنه تلقى بلاغًا من الجهات الأمنية المعنية تعتذر فيه عن عدم قدرتها على تأمين المباريات في الظروف الحالية، ما تسبب في تأجيل المباريات.