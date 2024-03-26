انقطاع الإنارة خلال مباراة طاجيكستان والسعودية (فيديو)

انقطعت الكهرباء عن "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، خلال مباراة السعودية ضد طاجيكستان، في التصفيات المزدوجة المؤهل لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وفي الدقيقة 25 انطفأت أنوار الملعب فجأة ليحل الظلام في "الملعب المركزي" وسط صيحات وهتافات للجماهير.

وقرر حكم المباراة إيقاف سير اللقاء حتى عودة الإنارة مرة أخرى للمعلب، حيث توقفت لأكثر من 5 دقائق.

وقامت الجماهير بإشعال الكشافات والهواتف، وسط أهازيج وصيحات.