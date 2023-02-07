اختفاء 3 من لاعبي المنتخب الإيراني للمعاقين بعد زلزال تركيا
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مساء الإثنين، باختفاء ثلاثة من لاعبي المنتخب الإيراني للمعاقين بعد الزلزال العنيف الذي وقع في جنوب شرق تركيا.
وأضافت الوكالة أنه "في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا، لا توجد معلومات حول وضع ثلاثة أعضاء من المنتخب الوطني ونادي خوزستان الذين كانوا في هذا البلد".
وأوضحت أن "هؤلاء الرياضيين الثلاثة هم حامد مطرودي من مدينة شادجان، ومهدي سعيداوي من مدينة سوسنغرد، ومحمد رضا مير أحمدي من مدينة رامهرمز، الذين كانوا في تركيا".
وتعرضت منطقة شاسعة في جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا إلى زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأسفر الزلزال عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين، ولا يزال عدد الضحايا يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.
في سياق متصل، طالبت السفارة الإيرانية في أنقرة الحكومة التركية بإعطاء معلومات عن المواطنين الإيرانيين المتضررين من الزلزال.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني إرسال 6 فرق إغاثة وبحث عن الناجين إلى تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم للبلدين الصديقين تركيا وسوريا.