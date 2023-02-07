اختفاء 3 من لاعبي المنتخب الإيراني للمعاقين بعد زلزال تركيا

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مساء الإثنين، باختفاء ثلاثة من لاعبي المنتخب الإيراني للمعاقين بعد الزلزال العنيف الذي وقع في جنوب شرق تركيا.

وأضافت الوكالة أنه "في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا، لا توجد معلومات حول وضع ثلاثة أعضاء من المنتخب الوطني ونادي خوزستان الذين كانوا في هذا البلد".