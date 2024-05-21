موتسيبي يكشف موقف "كاف" من تزامن مونديال الأندية وأمم أفريقيا 2025
أقر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، بأن موعد احتضان المغرب للنسخة الـ35 من نهائيات أمم أفريقيا لم يُحدَّد بعد وذلك في ضوء تزامن إجراء المسابقة مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقًا من بينها 4 أندية من القارة السمراء فضلًا عن 12 فريقًا من أوروبا.
ونقلت تقارير إخبارية أن موعد مونديال الأندية المقرر في الولايات المتحدة في صائفة 2025، والذي سيكون بمثابة الإعداد لاستضافة كأس العالم 2026، لن يتم تغيير موعده، المقرر رسميًّا بين الـ15 من يونيو و الـ13 من يوليو من العام 2025.
وقالت المصادر ذاتها إن النسخة الحادية والعشرين من كأس العالم للأندية، والتي تشهد دخول 32 فريقًا للسباق بدلًا من 7 فرق، ستشكل مصدر إزعاج حقيقي للاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" ذلك أن البطولة ستدور في الموعد ذاته تقريبًا الذي حددته لجنة تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب.
ونقلت صحف مغربية عن الجنوب أفريقي موتسيبي رئيس "كاف" قوله: "لم يتم حسم موعد كأس الأمم الأفريقية في المغرب 2025، حتى تلك اللحظة، نحن لن نقرر موعد كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بل إن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من يقرر موعد بداية البطولة بحسب روزنامة مواعيده؛ لأنها بطولة رسمية تنتظم تحت لواء كاف وفيفا".
ويشار إلى أن المغرب حصلت على شرف تنظيم النهائيات للمرة الثانية في تاريخ البلاد بعد 1988، وذلك بعد انسحاب غينيا من المنافسة على تنظيمها.
وانطلقت تصفيات التأهل للنهائيات من خلال الدور التمهيدي أواخر مارس 2024، بمشاركة المنتخبات الثمانية الأدنى تصنيفًا في ترتيب الفيفا.