الفيفا يقرر إيقاف باراتيتشي المدير الرياضي لتوتنهام

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، تمديد الحظر المفروض على المسؤولين السابقين والحاليين في يوفنتوس على الصعيد الدولي، ويشمل قرار الحظر فابيو باراتيتشي المدير الرياضي الحالي لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وفي يناير كانون الثاني الماضي، خُصم من يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 15 نقطة من قبل محكمة كرة قدم محلية تحقق في انتقالات اللاعبين والأمور المالية بالنادي.