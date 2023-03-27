قاض يدرس التقدم بطلب لمحاكمة مسؤولي يوفنتوس

بدأ قاضٍ في تورينو، اليوم الإثنين، دراسة ما إذا كان يجب مثول أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس السابق، و11 آخرين والنادي نفسه أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة في أنجح أندية كرة القدم في إيطاليا.

وأقيمت الإجراءات الأولية في اليوم الأول من جلسة الاستماع التي عقدت خلف الأبواب المغلقة، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة عدة أشهر، وبعدها سيقرر القاضي ماركو بيكو ما إذا كان سيأمر بإجراء محاكمة.

وفي ديسمبر الماضي، طلب الادعاء إرسال كل المتهمين إلى المحاكمة بعد التحقيق في حسابات النادي والبيانات المقدمة للأسواق المالية على مدار آخر ثلاث سنوات.

ويزعم ممثلو الادعاء في تورينو، أن النادي قلل من خسائره المالية لثلاثة مواسم وهي 2018-2019 و2019-2020 و2020-2021.