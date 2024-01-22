ألكاراز يتجاوز كتسمانوفيتش ويصعد لدور الثمانية في أستراليا المفتوحة للتنس
تأهل كارلوس ألكاراز إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى، اليوم الإثنين، بعد فوز المصنف الثاني على الصربي ميومير كتسمانوفيتش 6/4 و6/4 و6/0، ليترك الجماهير في ملعب رود ليفر في حالة ذهول.
ودخل ألكاراز المباراة بكامل طاقته بعد انتهاء مواجهته في الدور الثالث أمام الصيني شانغ جونتشينغ مبكرا؛ بسبب إصابة اللاعب المشارك ببطاقة دعوة. وكان اللاعب الإسباني (20 عاما) أفضل من كتسمانوفيتش تحت أضواء ملعب رود ليفر.
وقال ألكاراز، الذي ضرب موعدا مع ألكسندر زفيريف المصنف السادس: "لقد فعلت كل شيء بشكل مثالي تقريبا، في لقائنا في ميامي 2022 كانت المباراة متقاربة، كانت مباراة جيدة اليوم أيضا، لقد دفعته لتقديم أقصى ما لديه في كل نقطة".
وأضاف: "كان بوسعي استغلال الفرص التي أتيحت لي في كل مجموعة.. أشعر بتحسن متزايد كل يوم. في كل مباراة ألعبها أشعر براحة أكبر".
وكسر ألكاراز إرسال منافسه في الشوط الثالث من المباراة وحافظ على ثباته في الشوط التالي ليوسع تقدمه إلى 3/1 بضربة خلفية قوية - واحدة من 18 ضربة خلفية قوية في المجموعة الافتتاحية وحدها-، إذ حدد اللاعب الإسباني (20 عاما) إيقاع المباراة مبكرا بأداء قوي.
وأعاد كتسمانوفيتش، الذي خاض مباراتين من خمس مجموعات ليواجه ألكاراز للمرة الثانية، استجماع قواه بعد أن خسر المجموعة الأولى، وظل ثابتا حتى الشوط السابع من المجموعة التالية عندما كسر منافسه إرساله ليضاعف تقدمه.
وقال ألكاراز: "لقد خاض الكثير من المباريات في خمس مجموعات والعديد من المباريات الصعبة؛ لذلك ربما لم يكن جاهزا بنسبة 100%".
وبدت الأمور سيئة بالنسبة لكيتشمانوفيتش المصنف 60 عندما فقد إرساله مرتين سريعا في المجموعة الثالثة، حيث كان الجمهور المذهول في الملعب الرئيس هادئا على غير العادة عندما تحرك ألكاراز ليحسم الفوز.
وعلت صيحات صاخبة عندما حسم الحائز على لقبين في البطولات الأربع الكبرى الفوز، وأعرب ألكاراز عن تقديره لذلك.
وقال: "إنه لمن دواعي سروري اللعب هنا على ملعب رود ليفر، إنه ملعب جميل. الناس هنا في ملبورن طيبون للغاية وأنا أستمتع باللعب أمامكم. بفضلكم أقدم أفضل مستوياتي. أشعر وكأنني في بلدي".