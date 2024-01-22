ألكاراز يتجاوز كتسمانوفيتش ويصعد لدور الثمانية في أستراليا المفتوحة للتنس

تأهل كارلوس ألكاراز إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى، اليوم الإثنين، بعد فوز المصنف الثاني على الصربي ميومير كتسمانوفيتش 6/4 و6/4 و6/0، ليترك الجماهير في ملعب رود ليفر في حالة ذهول.

ودخل ألكاراز المباراة بكامل طاقته بعد انتهاء مواجهته في الدور الثالث أمام الصيني شانغ جونتشينغ مبكرا؛ بسبب إصابة اللاعب المشارك ببطاقة دعوة. وكان اللاعب الإسباني (20 عاما) أفضل من كتسمانوفيتش تحت أضواء ملعب رود ليفر.

وقال ألكاراز، الذي ضرب موعدا مع ألكسندر زفيريف المصنف السادس: "لقد فعلت كل شيء بشكل مثالي تقريبا، في لقائنا في ميامي 2022 كانت المباراة متقاربة، كانت مباراة جيدة اليوم أيضا، لقد دفعته لتقديم أقصى ما لديه في كل نقطة".