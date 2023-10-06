تقرير: تشافي نال 15 بطاقة في 100 مباراة مع برشلونة
يواصل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تراكم الإنذارات بعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها يوم الأربعاء الماضي، خلال الفوز على بورتو 1/0.
وبحسب صحيفة "سبورت" فقد بات في رصيد تشافي 14 بطاقة وطرد واحد منذ توليه تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 ووصل إلى 100 مباراة كمدرب للبلوغرانا.
وقال تشافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب دراغاو: "أنا أتحدث دائمًا، أنا متحمس، أحتج، أغضب، أعيش اللعبة.. هكذا سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لي ومن الصعب التغيير".
وحصل على البطاقة الخامسة عشرة كمدرب للبارسا.
وفي موسمه الأول (2021/2022) حصل تشافي على الإنذار خمس مرات، أربع منها في مباريات بالدوري الإسباني ومرة واحدة في مباراة بالدوري الأوروبي.
وكان سبب البطاقات احتجاجات على شكل إيماءات عدم الموافقة على قرار الحكام أو إبداء الملاحظات للحكم الرابع.
وفي الموسم الثاني (2022/2023)، تجاوز تشافي الرقم المسجل في الموسم السابق وحصل على 8 بطاقات صفراء: منها 5 في الدوري الإسباني، واثنتان في كأس الملك وواحدة في دوري أبطال أوروبا.
وكانت أيضًا للاحتجاج على الحكام.
وفي الموسم الحالي 2023/2024 تم طرد تشافي أمام خيتافي بسبب احتجاجه بعد إنذاره (تم إيقافه مباراتين) وفي دوري أبطال أوروبا، ضد بورتو نال البطاقة الصفراء للاحتجاج.
كما تم توبيخ أعضاء آخرين في مقاعد بدلاء برشلونة، حيث حصل مساعده وشقيقه أوسكار هيرنانديز على بطاقتين صفراوين (أمام قادش وأوساسونا) وطردين (أمام أتلتيكو مدريد ومايوركا).
كما حصل المندوب كارلوس نافال على بطاقة صفراء (أمام رايو فاليكانو)، بالإضافة إلى جوردي دوران (أمام رايو فاليكانو) ومدرب حراس المرمى خوسيه رامون دي لا فوينتي (أمام إشبيلية وريال مدريد).
وفيما يلي تفاصيل البطاقات الصفراء الـ14 التي حصل عليها تشافي كمدرب لبرشلونة:
21/12/2021: الدوري الإسباني، إشبيلية VS برشلونة (1-1): الدقيقة 77.
6/2/2022: الدوري الإسباني، برشلونة VS أتلتيكو مدريد (4-2): الدقيقة 83.
04/03/2022: الدوري الإسباني، برشلونة VS إشبيلية (1-0): الدقيقة 56.
14/4/2022: الدوري الأوروبي، برشلونة VS آينتراخت فرانكفورت (2-3): الدقيقة 90+6.
24/04/2022: الدوري، برشلونة VS رايو فاليكانو (0-1): الدقيقة 28.
4/10/2022: دوري الأبطال، إنتر ميلان VS برشلونة (1-0): الدقيقة 68.
23/10/2022: الدوري الإسباني، برشلونة VS أتلتيك بلباو (4-0): الدقيقة 27.
8/11/2022: الدوري الإسباني، أوساسونا VS برشلونة (1-2): الدقيقة 57.
31/12/2022: الدوري الإسباني، برشلونة VS إسبانيول (1-1): الدقيقة 90+7.
28/01/2023: الدوري الإسباني، جيرونا VS برشلونة (0-1): الدقيقة 45+3.
26/02/2023: الدوري الإسباني، ألميريا VS برشلونة (1-0): الدقيقة 52.
2/03/2023: الكأس، ريال مدريد VS برشلونة (0-1): الدقيقة 90+1.
5/4/2023: الكأس، برشلونة VS ريال مدريد (0-4): الدقيقة 16.
4/10/2023: دوري الأبطال، بورتو VS برشلونة (0-1): الدقيقة 30.
حالة الطرد
13/8/2023: الدوري الإسباني، خيتافي VS برشلونة (0-0): الدقيقة 70.