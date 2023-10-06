تقرير: تشافي نال 15 بطاقة في 100 مباراة مع برشلونة

يواصل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تراكم الإنذارات بعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها يوم الأربعاء الماضي، خلال الفوز على بورتو 1/0.

وبحسب صحيفة "سبورت" فقد بات في رصيد تشافي 14 بطاقة وطرد واحد منذ توليه تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 ووصل إلى 100 مباراة كمدرب للبلوغرانا.

وقال تشافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب دراغاو: "أنا أتحدث دائمًا، أنا متحمس، أحتج، أغضب، أعيش اللعبة.. هكذا سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لي ومن الصعب التغيير".