لعنة الإصابات تضرب أعمدة برشلونة الأساسية قبل الكلاسيكو

وفيما يلي لاعبو برشلونة المصابون وموقف كل منهم من المشاركة في الكلاسيكو:

بيدري

تعرض بيدري لإصابة في أوتار الركبة في أغسطس الماضي، وغاب حتى الآن عن 8 مباريات وشارك مرتين.

ومن المتوقع أن يعود بيدري لبرشلونة يوم 24 أكتوبر الحالي لكن من غير المعروف إن كان سيشارك أمام شاختار يوم 25 أكتوبر ثم في الكلاسيكو.

فرينكي دي يونغ

يعاني لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من إصابة في الكاحل الأيمن وتعرض للإصابة الشهر الماضي أمام سيلتا فيغو وغاب على إثرها عن 3 مباريات.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التشخيص الأولي لإصابة دي يونغ كان مجرد التواء في الكاحل، لكن تبين فيما بعد أن الإصابة أخطر من ذلك.

وأوضحت أن دي يونغ يعاني من تمزق في مفصل الكاحل الداخلي السفلي للقدم اليمنى ومن المتوقع أن يغيب 7 أسابيع وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو.

ولعب دي يونغ 7 مباريات الموسم الحالي سجل فيها هدفا.