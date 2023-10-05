لعنة الإصابات تضرب أعمدة برشلونة الأساسية قبل الكلاسيكو
ضربت الإصابات عددا من أعمدة لاعبي برشلونة قبل أسابيع من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.
ويستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة يوم 28 أكتوبر المقبل على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ويفقد برشلونة حاليا 4 لاعبين بسبب الإصابة وآخرهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أصيب في الشوط الأول من مباراة برشلونة وبورتو بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
وفيما يلي لاعبو برشلونة المصابون وموقف كل منهم من المشاركة في الكلاسيكو:
بيدري
تعرض بيدري لإصابة في أوتار الركبة في أغسطس الماضي، وغاب حتى الآن عن 8 مباريات وشارك مرتين.
ومن المتوقع أن يعود بيدري لبرشلونة يوم 24 أكتوبر الحالي لكن من غير المعروف إن كان سيشارك أمام شاختار يوم 25 أكتوبر ثم في الكلاسيكو.
فرينكي دي يونغ
يعاني لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من إصابة في الكاحل الأيمن وتعرض للإصابة الشهر الماضي أمام سيلتا فيغو وغاب على إثرها عن 3 مباريات.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التشخيص الأولي لإصابة دي يونغ كان مجرد التواء في الكاحل، لكن تبين فيما بعد أن الإصابة أخطر من ذلك.
وأوضحت أن دي يونغ يعاني من تمزق في مفصل الكاحل الداخلي السفلي للقدم اليمنى ومن المتوقع أن يغيب 7 أسابيع وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو.
ولعب دي يونغ 7 مباريات الموسم الحالي سجل فيها هدفا.
رافينيا
بدأ البرازيلي رافينيا الموسم الحالي بشكل مميز وسجل هدفين وصنع 3 في 7 مباريات.
لكن الإصابة طالت رافينيا أمام إشبيلية يوم 29 سبتمبر، وبالتحديد في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.
وأوضحت صحيفة "سبورت" أن غياب رافينيا قد يمتد إلى 3 أو 4 أسابيع، ما يعقّد مشاركته في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر.
روبرت ليفاندوفسكي
كان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي آخر المصابين في برشلونة، ولم يكمل الشوط الأول أمام بورتو.
وقال برشلونة إن ليفاندوفسكي أصيب بالتواء في الكاحل الأيسر، ولم يكشف مدة غياب هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.
وقالت صحيفة "ماركا" إن ليفاندوفسكي لن يشارك في مباراة برشلونة أمام غرناطة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، وسيرى برشلونة تطور إصابة اللاعب لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة أمام ريال مدريد.
ووفقا للصحيفة الشهيرة فإن برشلونة متفائل إلى حد ما، بلحاق ليفاندوفسكي بالكلاسيكو.
ويملك برشلونة 20 نقطة من 8 مباريات ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بنقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد.
وحقق برشلونة الفوز في أول جولتين بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على حساب رويال أنتويرب وبورتو.
وسيلعب برشلونة مع غرناطة وأتلتيك بلباو في الليغا، ثم مع شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف ريال مدريد يوم 28 أكتوبر.