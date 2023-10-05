هدفه المشاركة في الكلاسيكو.. برشلونة يكشف طبيعة إصابة ليفاندوفسكي

المشاركة في الكلاسيكو

وقالت صحيفة "ماركا" إن ليفاندوفسكي لن يشارك في مباراة برشلونة ضد غرناطة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وأضافت أن برشلونة سيطلب بقاء ليفاندوفسكي خلال فترة المباريات الدولية وعدم ذهابه مع منتخبه بولندا.

وتابعت الصحيفة: "الأمر المؤكد هو أن ليفاندوفسكي سيغيب عن المباراة ضد غرناطة، من هناك سنرى كيف يتطور ونرى ما إذا كان بإمكانه أن يكون جاهزًا للمباراة ضد أتلتيك بلباو وشاختار، وقبل كل شيء، الكلاسيكو الذي سيقام يوم الـ28 من أكتوبر.

وبحسب الصحيفة الشهيرة فإن برشلونة متفائل إلى حد ما. بلحاق ليفاندوفسكي بالكلاسيكو.

وانضم ليفاندوفسكي إلى 3 لاعبين مشكوك في لحاقهم بمباراة الكلاسيكو وهم: بيدري وفرينكي دي يونغ ورافينيا.

ولم يتم استبعاد مشاركة أيّ من اللاعبين الأربعة، لكن كل شيء يعتمد على تعافيهم قبل نحو 3 أسابيع من المباراة التي ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وسجَّل ليفاندوفسكي 6 أهداف وصنع 4 في 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم.