ليس بينها باريس سان جيرمان.. زيدان يفضل قيادة 3 أندية
كشفت تقارير صحفية إنجليزية نقلا عن مصادر مقربة من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه اختار 3 أندية يفضل العودة للعمل في مجال التدريب من خلالها.
وتوقف زيدان عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد الموسم قبل الماضي رغم تلقيه عروضًا عديدة أبرزها كان من أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
وربطت تقارير فرنسية بين زيدان والمنتخب الفرنسي، غير أن تجديد عقد المدرب ديديه ديشامب حتى كأس العالم المقبل قد أنهى خطط زيدان لقيادة منتخب بلاده، إذ كان ذلك هدفه الأهم والأكبر.
وبحسب ذا أتلتيك، يفضل زيدان العودة لمجال التدريب من خلال تجربة ثالثة في ريال مدريد، الذي قاده مرتين حقق خلالهما نجاحات كبيرة، أو يوفنتوس أو مارسيليا.
وكانت المفاجأة في استبعاد المصدر المقرب من المدرب الفرنسي قيادة باريس سان جيرمان، النادي الأكبر في فرنسا حاليا وأحد أقوى أندية العالم على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تلقاه من قادة النادي.
ولعب زيدان ليوفنتوس ،الذي يعاني حاليّا من أزمات إدارية كبيرة، قبل الانتقال إلى ريال مدريد إذ أصبح أحد أساطيره كلاعب ومدرب.
وبعد اعتزاله كلاعب، انتقل زيدان إلى التدريب، وبدأ مسيرته التدريبية في ريال مدريد "كاستيا". إذ بقي في المنصب لمدة عامين قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول في عام 2016.
وفي أول موسمين ونصف الموسم، أصبح زيدان أول مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وفاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين لكل منهما، بالإضافة إلى لقب وحيد لكلٍ من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.
وأدى هذا النجاح إلى فوز زيدان بجائزة أفضل مدرب كرة قدم للرجال في عام 2017. استقال في 2018، لكنه عاد إلى النادي كمدرب في عام 2019، ونجح في الفوز بلقب آخر في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.