ليس بينها باريس سان جيرمان.. زيدان يفضل قيادة 3 أندية

وربطت تقارير فرنسية بين زيدان والمنتخب الفرنسي، غير أن تجديد عقد المدرب ديديه ديشامب حتى كأس العالم المقبل قد أنهى خطط زيدان لقيادة منتخب بلاده، إذ كان ذلك هدفه الأهم والأكبر.

وبحسب ذا أتلتيك، يفضل زيدان العودة لمجال التدريب من خلال تجربة ثالثة في ريال مدريد، الذي قاده مرتين حقق خلالهما نجاحات كبيرة، أو يوفنتوس أو مارسيليا.

وكانت المفاجأة في استبعاد المصدر المقرب من المدرب الفرنسي قيادة باريس سان جيرمان، النادي الأكبر في فرنسا حاليا وأحد أقوى أندية العالم على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تلقاه من قادة النادي.

ولعب زيدان ليوفنتوس ،الذي يعاني حاليّا من أزمات إدارية كبيرة، قبل الانتقال إلى ريال مدريد إذ أصبح أحد أساطيره كلاعب ومدرب.