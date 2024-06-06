رونالدو يمنح النصر السعودي "هدية" لا تقدر بثمن (صورة)

وأظهرت دراسة دولية، أجريت أخيرًا، تصدر نادي النصر السعودي، لقائمة الأندية العربية الأكثر متابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية، دراسة أعلن من خلالها أن نادي النصر السعودي احتل المركز 15 عالمياً، لقائمة الأندية الأكثر متابعة بسبب تواجد رونالدو.

وأصدر المركز –الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له- قائمة تشمل 100 ناد، جاء ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا على رأسها، واحتل المركز الأول.

وتصدر ريال مدريد القائمة بعد وصول عدد متابعيه إلى 411 مليون متابع عبر فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.

واحتل برشلونة المركز الثاني (361 مليون متابع)، ويليه مانشستر يونايتد الإنجليزي (216 مليوناً).

وبفضل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرياضي الأكثر متابعة على الإنترنت، أصبح النصر أكثر الأندية متابعة من خارج أوروبا بأكثر من 54 مليون متابع، متقدماً على أندية أوروبية مرموقة مثل بروسيا دورتموند (المركز 17) وروما (20) وإنتر ميلان (23).