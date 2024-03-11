تشافي يصدم جمهور برشلونة قبل مواجهة نابولي الحاسمة
صدم تشافي مدرب برشلونة جمهور النادي الكتالوني قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.
وتعادل الفريقان في إيطاليا 1/1، ويستضيف برشلونة منافسه الإيطالي، غدا الثلاثاء، في إياب درو الـ16.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لا يوجد فريق مرشح للفوز، النسبة 50% لكل فريق، الجماهير تمنحنا قليلا من التفضيل".
ويحلم برشلونة بالتأهل إلى ربع النهائي والمنافسة على اللقب في ظل تقلص حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، مع ابتعاده عن ريال مدريد بثمان نقاط.
وأضاف تشافي: "غدًا لدينا أهم مباراة في الموسم حتى الآن، نحن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مستعدون، متحمسون، ومليئون بالأمل".
وتابع مدرب برشلونة: "مرت أربع سنوات دون أن نكون في ربع النهائي ونحن متحمسون للمنافسة".
وآخر مرة وصل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت موسم 2019/2020، وخسر وقتها 2/8 أمام بايرن ميونخ، حيث لعبت المباريات بنظام المباراة الواحدة؛ بسبب تفشي وباء كورونا".
وأتم تشافي: "نحلم بليلة سحرية لجماهير برشلونة غدًا، أرى نابولي تحسن مع مدربهم الجديد، أصبح أفضل، نأتي للمباراة بغيابات عديدة مثل بيدري وفرينكي وبالدي وجافي وفيران، لكن علينا التنافس ونظهر كل شيء".
وبشأن إمكانية خسارة 15 مليون يورو حال عدم التأهل إلى ربع النهائي قال مدرب برشلونة: "أراها فرصة للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أربع سنوات، يجب علينا قلب الطاولة ورؤيتها كشيء إيجابي، أمام جمهورنا، يجب أن نكون شجعان".
وأكد: "ليس لدينا خوف من الفشل، لدينا الحاجة إلى إثبات أننا نستحق اغتنام هذه الفرصة والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".
وأوضح: "التنافس يعني أيضًا التحكم في العواطف، تجنب الطرد، التفاصيل مهمة، يجب علينا أن ننافس ونتحكم في عواطفنا".
وأضاف تشافي: "أتوقع نابولي شجاع يلعب من الخلف ويضغط بقوة، لديه مستوى فردي عالٍ، مهاجميهم لديهم مستوى عالٍ، إنها مباراة كبيرة وهو فريق رائع، بطل إيطاليا الحالي".
وحال تعادل الفريقين 1/1 سيتم اللجوء لضربات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى ربع النهائي.
وعن ذلك قال تشافي: "عملنا على جميع السيناريوهات التي نعتقد أنها يمكن أن تحدث".