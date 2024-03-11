تشافي يصدم جمهور برشلونة قبل مواجهة نابولي الحاسمة

صدم تشافي مدرب برشلونة جمهور النادي الكتالوني قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان في إيطاليا 1/1، ويستضيف برشلونة منافسه الإيطالي، غدا الثلاثاء، في إياب درو الـ16.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لا يوجد فريق مرشح للفوز، النسبة 50% لكل فريق، الجماهير تمنحنا قليلا من التفضيل".

ويحلم برشلونة بالتأهل إلى ربع النهائي والمنافسة على اللقب في ظل تقلص حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، مع ابتعاده عن ريال مدريد بثمان نقاط.

وأضاف تشافي: "غدًا لدينا أهم مباراة في الموسم حتى الآن، نحن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مستعدون، متحمسون، ومليئون بالأمل".

وتابع مدرب برشلونة: "مرت أربع سنوات دون أن نكون في ربع النهائي ونحن متحمسون للمنافسة".