تاليسكا يزيد من أوجاع النصر أمام العين

وتعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق السعودي للإصابة في التدريب الأخير للمباراة مساء اليوم الأحد.

ولم يكشف النادي العاصمي طبيعة الإصابة إلا أن تاليسكا لم يستكمل المران بسبب قوة الإصابة.

واضطر لويس كاسترو مدرب النصر إلى توجيه استدعاء عاجل للسنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، كي يكون الأجنبي الخامس في المباراة بدلا من تاليسكا.

كان البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، قد استدعى السداسي: كريستيانو رونالدو، ديفيد أوسبينا، أندرسون تاليسكا، أوتافيو، إيمريك لابورت، وعزيز بيهيتش، في مباراة الفريق أمام العين غدًا، واستبعاد السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ولكن بعد إصابة تاليسكا تم خروج اللاعب البرازيلي من القائمة، ودخول ساديو ماني بدلا منه.