تاليسكا يزيد من أوجاع النصر أمام العين
تلقى نادي النصر السعودي صدمة جديدة، قبل ساعات من مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا غدًا الإثنين.
وتعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق السعودي للإصابة في التدريب الأخير للمباراة مساء اليوم الأحد.
ولم يكشف النادي العاصمي طبيعة الإصابة إلا أن تاليسكا لم يستكمل المران بسبب قوة الإصابة.
واضطر لويس كاسترو مدرب النصر إلى توجيه استدعاء عاجل للسنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، كي يكون الأجنبي الخامس في المباراة بدلا من تاليسكا.
كان البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، قد استدعى السداسي: كريستيانو رونالدو، ديفيد أوسبينا، أندرسون تاليسكا، أوتافيو، إيمريك لابورت، وعزيز بيهيتش، في مباراة الفريق أمام العين غدًا، واستبعاد السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
ولكن بعد إصابة تاليسكا تم خروج اللاعب البرازيلي من القائمة، ودخول ساديو ماني بدلا منه.
ويستضيف فريق العين الإماراتي نظيره النصر السعودي، الإثنين، على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
ويجدد العين والنصر المنافسة بعدما التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020، وتبادلا الفوز بعدما كسب الفريق السعودي على ملعب منافسه ذهابا 2-1، ورد الإماراتي إيابا 1-صفر.
وقدم الفريقان مستويات جيدة في النسخة الحالية، وحقق العين ستة انتصارات في دور المجموعات وثمن النهائي مقابل خسارة وتعادل، ويطمح إلى استكمال عروضه القوية رغم صعوبة المهمة أمام النصر المدجج بالنجوم والذي حقق بدوره ستة انتصارات وتعادلين.