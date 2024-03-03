كاسترو يثير قلق جمهور النصر قبل مواجهة العين

ويستضيف نادي العين الإماراتي، فريق النصر السعودي، غدًا الإثنين، على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

ويواجه فريق النصر السعودي أزمة خانقة في مركز حراسة المرمى بعد تعرض الحارس الأساس نواف العقيدي للإيقاف وغيابه عن المباراة.

أما البدلاء، فالأول وليد عبدالله مصاب والثاني راغد النجار مصاب أيضًا، ولا يوجد سوى أوسبينا الذي يعاني من عدم الجاهزية هو الآخر.

وقال لويس كاسترو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدًا سنعتمد على أوسبينا كحارس أساس رغم عدم جاهزيته 100%".

وأضاف: "وليد عبدالله سيغيب من 5 إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة، كما أن راغد النجار يحتاج لأسبوعين من أجل العودة".

وتابع: "الاعتماد على أوسبينا رغم عدم جاهزيته بسبب وجود حراس من فئة الشباب فقط".