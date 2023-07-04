نيمار
نيماررويترز

تغريم نيمار 3.33 مليون دولار بسبب بناء بحيرة صناعية في قصره

يقع مقر إقامة نيمار في بلدة مانجاراتيبا على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

غرَّمت السلطات البرازيلية، أمس الاثنين البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، 16 مليون ريال برازيلي (3.33 مليون دولار) لخرقه القواعد البيئية.

وحسب التقارير، قام النجم البرازيلي بمخالفة بيئية أثناء تشييد قصره الساحلي في جنوب شرق البلاد.

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ووفقًا لرويترز، انتهك المشروع الفخم القواعد المتعلقة باستخدام وحركة مصادر المياه العذبة والصخور والرمال، حسب ما زعمت السلطات المحلية للمرة الأولى أواخر الشهر الماضي وأكدت ذلك أمس الاثنين.

ورفض متحدث باسم نيمار التعليق على الأمر.

ويقع مقر إقامة نيمار في بلدة مانجاراتيبا على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

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وقالت هيئة البيئة في مانجاراتيبا في بيان أمس إن مخالفات بيئية حدثت "أثناء بناء بحيرة اصطناعية في القصر".

وبالإضافة للغرامة، سيتم التحقيق في القضية مِن قِبل مكتب المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة، من بين هيئات أخرى لمراقبة البيئة.

رياضة

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