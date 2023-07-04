تغريم نيمار 3.33 مليون دولار بسبب بناء بحيرة صناعية في قصره

وقالت هيئة البيئة في مانجاراتيبا في بيان أمس إن مخالفات بيئية حدثت "أثناء بناء بحيرة اصطناعية في القصر".

وبالإضافة للغرامة، سيتم التحقيق في القضية مِن قِبل مكتب المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة، من بين هيئات أخرى لمراقبة البيئة.