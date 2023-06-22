نيمار يعترف بخيانته لصديقته "الحامل".. ويطلب الصفح

ووجه نيمار رسالة إلى صديقته معترفًا بالخيانة، قائلا: "أوجه ذلك الاعتذار، لأجلك ولأجل عائلتك، لقد رأيت مدى تعرضك للحزن، وكم عانيت من كل هذا وكم تريدين أن تكوني بجانبي. وأنا بجانبك، لقد أخطأت في حقك".

وأضاف: "أخاطر بالاعتراف أنني أفشل كل يوم، داخل الملعب وخارجه. أنا الآن فقط أحاول القيام بحل أخطائي في حياتي الشخصية في المنزل، في العلاقات ومع عائلتي وأصدقائي".

وتابع:"هذا الفشل أصاب أحد أكثر الأشخاص أهمية في حياتي. المرأة التي حلمت ببقائها إلى جانبي، أم طفلي، بل عائلة طفلي. التي هي عائلتي اليوم. نعم هي وصلت أهميتها الآن عندي لـ مرحلة الأمومة".

وواصل: "لقد اعتذرت بالفعل عن أخطائي، عن هذا الخطأ غير الضروري، لكنني أشعر أنني مضطر لإعادة التأكيد على ذلك علنًا. إذا أصبحت مسألة خاصة علنية يجب أن يكون الاعتذار علنيا".

وأكد: "لا أستطيع تخيّل نفسي وحياتي بدونك، لا أعرف ما إذا كنا سنستمر معًا ونكمل تلك العلاقة، لكن اليوم أنا متأكد من أنك تريدين المحاولة على الأقل".

واختتم: "سوف يكون لدينا نفس الهدف، وسيكون لدينا هدف تربية طفلنا، وهدف تربية طفلنا هو الذي يفوز في النهاية أنا متأكد، حبنا لبعضنا البعض سوف يقوينا، بكل الطرق الممكنة..... أحبك".