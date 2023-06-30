تاليسكا يُغضب جماهير النصر بعد تصريح "نيمار أفضل من رونالدو" (فيديو)

وأضاف: "رونالدو ظاهرة عالمية في كرة القدم، هذا أمر لا يمكن إنكاره أو الحديث عنه على الإطلاق".

وبسؤاله عمن يلعب أفضل هل رونالدو أم نيمار، أجاب تاليسكا: "نيمار يلعب بشكل أفضل من رونالدو، أتحدث هنا عن لعب كرة القدم، لكن كريستيانو رياضي متكامل".

وأردف: "نيمار صاحب إمكانيات فنية مذهلة، هو أفضل لاعب في البرازيل، ومن الصعب مقارنة أي لاعب آخر به، فمثلا فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لا يزال بعيدا جدا".

وشكل تاليسكا ورونالدو ثنائيا رائعا الموسم الماضي مع فريق النصر، ونجح النجم البرتغالي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، في تسجيل 14 هدفا وصنع هدفين في 19 مباراة بكافة المسابقات.

تاليسكا يرد على الانتقادات

وبعد أن واجه نجم نادي النصر السعودي هجوما من الجماهير بسبب تصريحات، حرص على وضع التصريح كاملا عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليه قائلا: "كن هادئًا واستمع إلى تاليسكا".