تاليسكا يُغضب جماهير النصر بعد تصريح "نيمار أفضل من رونالدو" (فيديو)
واجه البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، انتقادات من جمهور ناديه بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها للإعلام البرازيلي، والتي مدح فيها نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مفضلا إياه عن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال تاليسكا في فيديو تم تداوله عبر موق "تويتر"، ونقلته شبكة "Planeta do Futebol" البرازيلية: "أنا أحد عشاق كريستيانو رونالدو، ولكن حين انضم إلى النصر لم أفعل مثلما فعل باقي اللاعبين.. لم أطلب لمسه لأتأكد أنه حقيقي أو التقاط صورة معه أو تصويره فيديو كما فعلوا".
وأضاف: "رونالدو ظاهرة عالمية في كرة القدم، هذا أمر لا يمكن إنكاره أو الحديث عنه على الإطلاق".
وبسؤاله عمن يلعب أفضل هل رونالدو أم نيمار، أجاب تاليسكا: "نيمار يلعب بشكل أفضل من رونالدو، أتحدث هنا عن لعب كرة القدم، لكن كريستيانو رياضي متكامل".
وأردف: "نيمار صاحب إمكانيات فنية مذهلة، هو أفضل لاعب في البرازيل، ومن الصعب مقارنة أي لاعب آخر به، فمثلا فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لا يزال بعيدا جدا".
وشكل تاليسكا ورونالدو ثنائيا رائعا الموسم الماضي مع فريق النصر، ونجح النجم البرتغالي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، في تسجيل 14 هدفا وصنع هدفين في 19 مباراة بكافة المسابقات.
تاليسكا يرد على الانتقادات
وبعد أن واجه نجم نادي النصر السعودي هجوما من الجماهير بسبب تصريحات، حرص على وضع التصريح كاملا عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليه قائلا: "كن هادئًا واستمع إلى تاليسكا".
وأعربت جماهير النصر عن غضبها من تصريحات نجمها البرازيلي والتي قد تحدث أزمة داخل غرفة تغيير ملابس الفريق.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني عبر حسابه على "تويتر": "بدأت ببيتروس وبعده حمدالله والآن تاليسكا".
وقال المغرد عبد العزيز النصيري عبر حسابه على "تويتر": "تاليسكا الآن إجازة لماذا قال هذا الكلام بحق زميله كريستيانو؟! فتش عن السبب واللي أشوفه واضح جدًا".
وقال آخر يدعى كساب: "بالنسبة لتصريح تاليسكا عن رونالدو، قال إنه ظاهرة عالمية ولا نقاش في ذلك، أما عن نيمار فالبرازيليين لا يرون أفضل منه بكرة القدم وهذا معروف، بالنهايه رأي لا يقدم ولا يؤخر".