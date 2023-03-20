توتنهام يطالب مانشستر يونايتد بـ100 مليون جنيه إسترليني مقابل هاري كين

قالت صحيفة "ميرور" إن توتنهام أبلغ مانشستر يونايتد أنه سيطلب 100 مليون جنيه إسترليني إذا أراد الحصول على توقيع هدافه هاري كين هذا الصيف.

وفي صيف 2023 سيكون قد تبقى 12 شهرا على نهاية عقد هاري كين مع توتنهام.

وحاول هاري كين الانتقال إلى مانشستر سيتي صيف عام 2021، لكن عناد دانييل ليفي رئيس توتنهام حال دون إتمام الصفقة.

وقضى كين حياته المهنية بأكملها، باستثناء أربع فترات إعارة عندما كان شابًا، في توتنهام، وبينما كان يتمتع بنجاح شخصي كبير، لم يحصل على أي لقب جماعي مع السبيرز.