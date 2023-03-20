توتنهام يطالب مانشستر يونايتد بـ100 مليون جنيه إسترليني مقابل هاري كين
قالت صحيفة "ميرور" إن توتنهام أبلغ مانشستر يونايتد أنه سيطلب 100 مليون جنيه إسترليني إذا أراد الحصول على توقيع هدافه هاري كين هذا الصيف.
وفي صيف 2023 سيكون قد تبقى 12 شهرا على نهاية عقد هاري كين مع توتنهام.
وحاول هاري كين الانتقال إلى مانشستر سيتي صيف عام 2021، لكن عناد دانييل ليفي رئيس توتنهام حال دون إتمام الصفقة.
وقضى كين حياته المهنية بأكملها، باستثناء أربع فترات إعارة عندما كان شابًا، في توتنهام، وبينما كان يتمتع بنجاح شخصي كبير، لم يحصل على أي لقب جماعي مع السبيرز.
ويسعى مانشستر يونايتد للحصول على توقيع هاري كين هذا الصيف، لكن سيتعين على اليونايتد تحطيم سجلهم في الانتقالات لإتمام الصفقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور".
وأوضحت الصحيفة أنه غالبًا ما يمكن إبرام الصفقات من خلال مدفوعات تدريجية، لكن توتنهام ليست لديه مصلحة في التفاوض على هذا الأساس.
ويريد توتنهام الحصول على أموال الصفقة دفعة واحدة، رغم أن إدارة السبيرز لا تفضل بيع هاري كين لمنافس محلي.
وذكرت "ميرور" أن ريال مدريد وبايرن ميونخ يراقبان مستقبل هاري كين الذي ينتهي عقده مع توتنهام في 2024.
ويعتقد أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، والذي يواجه شكوكا حول مستقبله، أن كين يريد البقاء مع توتنهام لكنه يقبل أن أي قرار يجب أن يكون بالتوافق بين اللاعب وتوتنهام.
وقال كونتي الأسبوع الماضي: "أنت تعرف كرة القدم، في بعض الأحيان، لا يمكن التنبؤ بها ولكن ليس من مهمتي اتخاذ قرار، هذا هو القرار للنادي وهاري كين".
ويكافح توتنهام لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن السبيرز خرج من المسابقة القارية هذا الموسم من دور الـ16، وودع أيضا كأس الاتحاد الإنجليزي بطريقة مفاجئة أمام شيفيلد يونايتد.
وذكرت "ميرور" أن هاري كين تجاوز 20 هدفًا في كل من مواسمه التسعة الأخيرة لكن توتنهام فشل باستمرار في الفوز بالألقاب، ومع بلوغ كين الـ30 من عمره هذا الصيف، قد يقرر خوض تحدٍ جديد.
ويشتهر دانييل ليفي رئيس توتنهام بأسلوبه القاسي في التفاوض بشأن بيع لاعبيه، لكن بقاء عام على نهاية عقد هاري كين قد يجعله أكثر استعدادا لبيع الهداف التاريخي للنادي.
وسبق أن تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعبين مثل تيدي شيرينغهام ومايكل كاريك وديميتار برباتوف من توتنهام.
وأبرم مانشستر يونايتد عدة صفقات كبرى في الصيف الماضي مع المدرب الجديد إيريك تين هاغ، لكن الفريق افتقر لمهاجم طبيعي هذا الموسم، على الرغم من أن الجناح الأيسر ماركوس راشفورد قد تفوق في أفضل موسم تهديفي حتى الآن.