قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. غوارديولا ينصح هالاند بالتعلم من هاري كين

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن مهاجمه إرلينغ هالاند يمكنه أن يتطور عبر مشاهدة نظيره هاري كين والتعلم من هداف توتنهام هوتسبير قبل أن يزور حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه اللندني، اليوم الأحد.

وأحرز مهاجم النرويج، البالغ 22 عاما، ثلاثيته الرابعة في الدوري هذا الموسم خلال فوز سيتي 3-صفر على وولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 19 مباراة مع استمرار انطلاقته المذهلة بالمسابقة.

لكن غوارديولا يرى أن هالاند يمكنه التحسن في جميع جوانب اللعبة بدراسة لاعبين آخرين مثل كين، الذي أصبح هداف توتنهام عبر التاريخ متساويا مع جيمي غريفز.

وأضاف المدرب الإسباني: "من الصفات التي أدهشتني في إرلينغ إدراكه أنه يمكنه التطور في العديد من الجوانب".

"أنا متأكد من أنه ربما اذا شاهد هاري كين، ولكن ليس هاري فقط بالضرورة، يمكنه دراسة لاعبين آخرين أيضا، أفضل شيء يمكن أن يفكر به في سنه، وإلا سيصبح الأمر مملا".