كشف قيمة فسخ عقد هالاند مع مانشستر سيتي
،يعتبر إيرلينغ هالاند أحد أكثر اللاعبين الذين يتم الحديث عنهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن السهل معرفة السبب.
فقد سجل مهاجم مانشستر سيتي 25 هدفًا في 19 مباراة فقط، أكثر بتسعة أهداف من هاري كين الحائز على جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، والذي شارك في مباراتين أكثر من هالاند.
وغالبًا ما يكون مستقبل هالاند البالغ من العمر 22 عامًا موضوعًا للكثير من التكهنات، حيث من الواضح أن أمثال ريال مدريد حريص جدًا في يوم من الأيام على التوقيع مع النرويجي.
ووقع هالاند عقدا لخمس سنوات مع مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وعلى الورق، يبدو الأمر مثاليًا بالنسبة لأبطال الدوري الإنجليزي، حيث يمكنهم من الناحية النظرية الحفاظ على المهاجم في النادي حتى يبلغ من العمر 27 عامًا على الأقل.
ولكن، بالطبع هناك مشكلة، وفقًا لما أوردته صحيفة "ميرور" فإن هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو (175.5 مليون جنيه إسترليني) مدرج في عقده، ويدخل حيز التنفيذ بعد عامين، في صيف عام 2024.
وثم تنخفض قيمة بند الإفراج عندما يصل النرويجي حتى نهاية عقده مع مانشستر سيتي، مما يشجع الأندية المهتمة على اتخاذ خطوة للتوقيع على هالاند.
وبالطبع، إذا تم تفعيل بند الإفراج، فهذا لا يعني القول إن اللاعب سيغادر، لكنه سيمكن هالاند من إجراء محادثات مع أندية أخرى من جانب جديد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 175.5 مليون جنيه إسترليني هي تكلفة كبيرة، لذلك، على الأقل، سيكسب مانشستر سيتي المال من الصفقة.
لكن هذا لن يمنع أمثال ريال مدريد وباريس سان جيرمان من اتخاذ خطوة - حيث اشتهر الأخير بدفع أكثر من هذا المبلغ لضم نيمار في العام 2017.
وتحدث ألف إنجي والد هالاند عن أحلام نجله الخاصة بالمستقبل، وقال في حديثه عن الفيلم الوثائقي "هالاند: القرار الكبير": "أعتقد أن إيرلينغ يريد إثبات قدراته في جميع البطولات. ثم يمكنه البقاء هناك [مانشستر سيتي] لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر. هو يمكن أن تكون على سبيل المثال، عامين ونصف العام في ألمانيا، وعامين ونصف العام في إنجلترا ثم في إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، أليس كذلك؟ ".
وأضاف: "في قائمتنا أعتقد أن مانشستر سيتي هو أفضل فريق، بايرن ميونخ يحتل المرتبة الثانية، لدينا ريال مدريد في المركز الثالث، وباريس سان جيرمان في المركز الرابع. لدينا أيضًا بعض الفرق الإنجليزية بخلاف السيتي الذي يتمتع بجودة عالية، وليفربول وتشيلسي، وكذلك برشلونة. هم نوعا ما في الصف نفسه".
وقال لاحقًا لمجلة "فرانس فوتبول": "انطباعي هو أنه يريد إثبات قدرته على الفوز في أي من البطولات الكبرى. لقد كان في ألمانيا لمدة عامين ونصف العام ويمكنه فعل شيء من هذا القبيل في المستقبل".