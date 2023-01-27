كشف قيمة فسخ عقد هالاند مع مانشستر سيتي

،يعتبر إيرلينغ هالاند أحد أكثر اللاعبين الذين يتم الحديث عنهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن السهل معرفة السبب.

فقد سجل مهاجم مانشستر سيتي 25 هدفًا في 19 مباراة فقط، أكثر بتسعة أهداف من هاري كين الحائز على جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، والذي شارك في مباراتين أكثر من هالاند.