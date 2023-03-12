ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يواصل الصدارة.. وهاري كين يصعد للمركز الثاني
واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدر ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق مهم عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وسجل المهاجم النرويجي هدف فوز فريقه مانشستر سيتي على كريستال بالاس، مساء السبت، ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وصدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 56 نقطة من 28 هدفا.
وصعد الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، للمركز الثاني بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على نوتنغهام فوريست، مساء السبت، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة من 20 هدفا.
وتراجع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي متصدر هدافي الدوري الإيطالي، إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 هدفا، رفقة كل من الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل هدف فوز فريقه في مرمى ستاد بريست، والكندي جوناثان دايفيد، مهاجم ليل، الذي سجل "هاتريك" في تعادل فريقه أمام أولمبيك ليون، والثنائي يتصدران ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.
ترتيب أبرز هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:
1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 56 نقطة - 28 هدفا.
2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 40 نقطة - 20 هدفا.
3- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والكندي جوناثان دايفيد (ليل): 38 نقطة - 19 هدفا.
4- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو)، والفرنسي ألكسندر لاغازيت (أولمبيك ليون): 32 نقطة - 16 هدفا.
5- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والإنجليزي فلوران بالوغون (ستاد ريمس)، والإنجليزي إيفان توني (برينتفورد): 30 نقطة - 15 هدفا.
6- الألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، والنيجيري تيريم موفي (لوريان)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 28 نقطة - 14 هدفا لكل منهم.
7- الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والسنغالي حبيب ديالو (ستراسبورغ): 26 نقطة - 13 هدفا.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:
- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.
- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.
- باقي الدوريات تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.