ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يواصل الصدارة.. وهاري كين يصعد للمركز الثاني

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدر ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق مهم عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وسجل المهاجم النرويجي هدف فوز فريقه مانشستر سيتي على كريستال بالاس، مساء السبت، ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وصدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 56 نقطة من 28 هدفا.

وصعد الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، للمركز الثاني بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على نوتنغهام فوريست، مساء السبت، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة من 20 هدفا.

وتراجع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي متصدر هدافي الدوري الإيطالي، إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 هدفا، رفقة كل من الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل هدف فوز فريقه في مرمى ستاد بريست، والكندي جوناثان دايفيد، مهاجم ليل، الذي سجل "هاتريك" في تعادل فريقه أمام أولمبيك ليون، والثنائي يتصدران ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.