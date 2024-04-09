روبين أموريم
روبين أموريم
رياضة

"رغم التوصل لاتفاق".. سر عدم إعلان ليفربول اسم مدربه الجديد

النادي الإنجليزي استقر على خليفة يورغن كلوب.

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن توصل نادي ليفربول الإنجليزي، لاتفاق مع المدرب البرتغالي روبين أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وحسب سكاي سبورتس، تم التوصل لاتفاق بالفعل بين المدرب الذي يبلغ من العمر 39 عاما.

ويعد أموريم أحد أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، حيث لم يخفِ ناديا تشيلسي وبايرن ميونخ اهتمامهما به رغم عدم حدوث خطوات جدية للتعاقد معه.

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ووفقا للتقرير، فإنه رغم التوصل لاتفاق بين المدرب والنادي، لا يمكن إعلان الصفقة لأنه مازالت هناك احتمالية ضئيلة لفشلها، قد يكون سببها ناديه البرتغالي.

ومازال أموريم ينافس رفقة سبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي حتى الآن.

ويتفوق سبورتنغ لشبونة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بنفيكا في صدارة الدوري ولديه مباراة مؤجلة ولم يتبق سوى 7 مباريات لانتهاء الموسم.

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وينتهي عقد أموريم في عام 2026 ولديه شرط جزائي 17 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو).

وأعلن يورغن كلوب نهاية حقبته مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري حيث يرغب في الحصول على بعض الراحة من العمل كمدرب.

رياضة
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