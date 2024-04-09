"رغم التوصل لاتفاق".. سر عدم إعلان ليفربول اسم مدربه الجديد

ووفقا للتقرير، فإنه رغم التوصل لاتفاق بين المدرب والنادي، لا يمكن إعلان الصفقة لأنه مازالت هناك احتمالية ضئيلة لفشلها، قد يكون سببها ناديه البرتغالي.

ومازال أموريم ينافس رفقة سبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي حتى الآن.

ويتفوق سبورتنغ لشبونة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بنفيكا في صدارة الدوري ولديه مباراة مؤجلة ولم يتبق سوى 7 مباريات لانتهاء الموسم.