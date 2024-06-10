تهديدات ريال مدريد تمنح برشلونة فرصة استثنائية

قالت صحيفة "سبورت"، إن رفض ريال مدريد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 قد يكون خبرًا سارًّا لنادي برشلونة.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد أكد انسحاب "الميرنغي" من المشاركة في البطولة بنظامها الجديد، لكن النادي الملكي لم يعلق على ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

ومن المفترض أن تقام كأس العالم للأندية في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية عقب نهاية الموسم المقبل بنظام جديد وبمشاركة 32 فريقا.

وضمن ريال مدريد المشاركة في البطولة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال نسختين في آخر 5 سنوات.