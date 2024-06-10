تهديدات ريال مدريد تمنح برشلونة فرصة استثنائية
قالت صحيفة "سبورت"، إن رفض ريال مدريد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 قد يكون خبرًا سارًّا لنادي برشلونة.
وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد أكد انسحاب "الميرنغي" من المشاركة في البطولة بنظامها الجديد، لكن النادي الملكي لم يعلق على ذلك بشكل رسمي حتى الآن.
ومن المفترض أن تقام كأس العالم للأندية في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية عقب نهاية الموسم المقبل بنظام جديد وبمشاركة 32 فريقا.
وضمن ريال مدريد المشاركة في البطولة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال نسختين في آخر 5 سنوات.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيكون المستفيد الأكبر من انسحاب ريال مدريد؛ لأن ذلك يعني السماح له بالمشاركة في مونديال الأندية بصفته صاحب التصنيف الثالث في إسبانيا بعد الريال وأتلتيكو مدريد، ويحقق دخلاً محتملاً قدره 150 مليون يورو.
وتستند تصنيفات الأندية إلى نتائج المواسم الخمسة السابقة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وفي حالة أوروبا، تم تخصيص 12 مقعدًا مع 4 أبطال و8 مقاعد بناءً على تصنيف "يويفا"، والفرق المتأهلة هي تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وريد بول سالزبورغ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبورتو، وبنفيكا، وبروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس.
ولكن بعد الانسحاب المحتمل لريال مدريد، سيتم إنشاء مقعد جديد، وسيكون هذا المقعد من نصيب برشلونة، حسب صحيفة سبورت.
وشغل أتلتيكو آخر المقاعد الإسبانية إلى جانب ريال مدريد، الذي كان قد حجز بالفعل مكانه في الولايات المتحدة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2022.
وسيكون رسم المشاركة في مونديال الأندية موضع ترحيب كبير من قبل برشلونة، فقد يعني الذهاب إلى الولايات المتحدة تحقيق إيرادات تبلغ 150 مليون يورو، ورغم أنه لم يتم بعد الإعلان عن الأرقام الرسمية التي سيحصل عليها الأندية، ولكن من المقدر أن تبلغ قيمة المشاركة في كأس العالم للأندية 53.8 مليون دولار (50 مليون يورو)، في حين أن الفائز سيحصل على ضعف هذا المبلغ.