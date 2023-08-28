الجولة الثانية لدوري أدنوك: هدف إنييستا الأول.. وعودة عموري.. وصحوة موسيماني

سجل أندريس إنييستا هدفه الأول مع فريق الإمارات، وشارك عمر عبد الرحمن "عموري" في انطلاقة الوصل القوية بعد إنهاء الخدمة العسكرية، فيما تعرض الجزيرة لأول هزيمة على يد الوحدة بقيادة بيتسو موسيماني.

وفي ما يلي أبرز مقتطفات بالجولة الثانية من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

* إنييستا ينثر سحره

سجل النجم الإسباني أندريس إنييستا هدفه الأول من ركلة جزاء كما قدم تمريرة حاسمة في تعادل مثير للإمارات 4-4 أمام عجمان، ليحصد فريقه أول نقطة بالموسم بعد صعوده للأضواء.

وكان فريق إنييستا على أعتاب الفوز لكن عجمان تعادل في الوقت بدل الضائع، وقال أيقونة برشلونة السابق إنه لا يزال بحاجة إلى وقت للتأقلم في الإمارات.