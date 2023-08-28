الجولة الثانية لدوري أدنوك: هدف إنييستا الأول.. وعودة عموري.. وصحوة موسيماني
سجل أندريس إنييستا هدفه الأول مع فريق الإمارات، وشارك عمر عبد الرحمن "عموري" في انطلاقة الوصل القوية بعد إنهاء الخدمة العسكرية، فيما تعرض الجزيرة لأول هزيمة على يد الوحدة بقيادة بيتسو موسيماني.
وفي ما يلي أبرز مقتطفات بالجولة الثانية من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.
* إنييستا ينثر سحره
سجل النجم الإسباني أندريس إنييستا هدفه الأول من ركلة جزاء كما قدم تمريرة حاسمة في تعادل مثير للإمارات 4-4 أمام عجمان، ليحصد فريقه أول نقطة بالموسم بعد صعوده للأضواء.
وكان فريق إنييستا على أعتاب الفوز لكن عجمان تعادل في الوقت بدل الضائع، وقال أيقونة برشلونة السابق إنه لا يزال بحاجة إلى وقت للتأقلم في الإمارات.
* عودة عموري
عاد "عموري" للعب في ثوب جديد بعد أن تخلى عن شعره الطويل بسبب الخدمة العسكرية، وبدا رشيقا بعد التخلص من لعنة الإصابات، وساهم كبديل في الهدف الثالث خلال الفوز 3-1 على الشارقة.
وحقق الوصل انتصاره الثاني في مباراتين ليزاحم حامل اللقب شباب الأهلي والعين في قمة الدوري.
* فوز موسيماني الأول
وصل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى الوحدة بعد مسيرة مليئة بالألقاب في أفريقيا، خاصة مع الأهلي المصري وماميلودي صن داونز، لكنه بدأ مشواره في الدوري الإماراتي بهزيمة في الجولة الأولى من البطائح بهدف متأخر.
وظهر الوحدة بوجه مختلف أمام الجزيرة ليفوز 2-1 في بدايته الحقيقية لرحلة مطاردة الألقاب مع موسيماني.
* شرودر مستاء من الحكم
رغم فوز العين 2-صفر على حتا بثنائية لابا كودجو، عبر المدرب ألفريد شرودر عن استيائه من التحكيم.
ويرى مدرب أياكس أمستردام السابق أن الحكم ألغى هدفا ثالثا لمهاجم توغو لابا، ولم يحتسب ركلتي جزاء لوصيف بطل الموسم الماضي.
* السناني يحبط الشارقة
أثنى كوزمين أولاريو مدرب الشارقة على دور خالد السناني حارس منافسه الوصل الذي تصدى لركلة جزاء و11 فرصة على مرماه ليتسبب في الهزيمة الأولى لبطل كأسي رئيس الإمارات ورابطة المحترفين في الموسم الماضي.
* تجدد صراع مبخوت ولابا
سجل الهداف التاريخي علي مبخوت، مهاجم الجزيرة، هدفه الثالث في مباراتين من ركلة جزاء، خلال خسارة فريقه 2-1 من الوحدة، ليتصدر قائمة الهدافين مبكرا بالتساوي مع يوسف نياكاتي لاعب بني ياس.
ودشن لابا هداف الموسم الماضي رصيده بهدفين بعد أن عجز عن هز الشباك في الجولة الافتتاحية، ليجدد صراعه الشرس مع مبخوت الممتد في المواسم الماضية.